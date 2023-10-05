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Сака, Беллингем, Грилиш, Магуайр – в составе сборной Англии на октябрьские матчи

Англия
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В этом месяцы матчи с Австралией и Италией

Сака, Беллингем, Грилиш, Магуайр – в составе сборной Англии на октябрьские матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Англии опубликовала заяку на октябрьские матчи. В международный перерыв подопечным Гарэта Саутгейта предстоит сыграть товарищеский поединок против Австралии, а также матч квалификации чемпионата Европы с Италией.

Вратари: Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас");

Защитники: Ливай Колуилл ("Челси"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Льюис Данк ("Брайтон"), Фикайо Томори ("Милан"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Джон Стоунз, Кайл Уокер ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Конор Галлахер ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал").

Нападающие: Джеррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден, Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Эдвард Нкетиа, Букайо Сака ("Арсенал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Матч с Австралией пройдет 13-го октября, а с Италией – 17-го.

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В статье: Англия Джек Грилиш Евро 2024 Букайо Сака Джуд Беллингем
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