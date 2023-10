Жена Сэра Алекса Фергюсона Кэти Фергюсон скончалась в возрасте 84-х лет. Со словами соболезнования выступил "Манчестер Юнайтед".

Пара была вместе 57 лет и познокомилась, когда Алексу было 24. У Фергюсонов родилось 3-е сыновей, 12 внуков и даже успел появится 1 правнук.

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.



Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.