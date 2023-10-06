Жена Сэра Алекса Фергюсона Кэти Фергюсон скончалась в возрасте 84-х лет. Со словами соболезнования выступил "Манчестер Юнайтед".

"Все в "Манчестер Юнайтед" выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти", – говорится в заявлении клуба.

Пара была вместе 57 лет и познокомилась, когда Алексу было 24. У Фергюсонов родилось 3-е сыновей, 12 внуков и даже успел появится 1 правнук.