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Умерла жена Сэра Алекса Фергюсона – Кэти. Они прожили вместе 57 лет

Англия
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Они прожили больше вместе, чем порознь

Умерла жена Сэра Алекса Фергюсона – Кэти. Они прожили вместе 57 лет

Фото: manutd.com

Новина українською

Жена Сэра Алекса Фергюсона Кэти Фергюсон скончалась в возрасте 84-х лет. Со словами соболезнования выступил "Манчестер Юнайтед".

"Все в "Манчестер Юнайтед" выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти", – говорится в заявлении клуба.

Пара была вместе 57 лет и познокомилась, когда Алексу было 24. У Фергюсонов родилось 3-е сыновей, 12 внуков и даже успел появится 1 правнук.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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