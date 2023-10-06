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Умерла жена Сэра Алекса Фергюсона – Кэти. Они прожили вместе 57 лет
Они прожили больше вместе, чем порознь
Фото: manutd.com
Жена Сэра Алекса Фергюсона Кэти Фергюсон скончалась в возрасте 84-х лет. Со словами соболезнования выступил "Манчестер Юнайтед".
"Все в "Манчестер Юнайтед" выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти", – говорится в заявлении клуба.
Пара была вместе 57 лет и познокомилась, когда Алексу было 24. У Фергюсонов родилось 3-е сыновей, 12 внуков и даже успел появится 1 правнук.
Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2023
Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.
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