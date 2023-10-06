Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Илья Забарный вместе со своим "Борнмутом" едет в гости к Виталию Миколенко с "Эвертоном". Матч двух аутсайдеров старта нового сезона и противостояние, которое легко можно назвать матчем за 6 очков. Интриги и мотивации хоть отбавляй.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 октября.

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