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Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Противостояние двух украинских защитников на "Гудисон Парк"

Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Илья Забарный вместе со своим "Борнмутом" едет в гости к Виталию Миколенко с "Эвертоном". Матч двух аутсайдеров старта нового сезона и противостояние, которое легко можно назвать матчем за 6 очков. Интриги и мотивации хоть отбавляй.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports+ на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Борнмут"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Бернли Виталий Миколенко Илья Забарный смотреть футбол онлайн
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