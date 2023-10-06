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Эвертон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Противостояние двух украинских защитников на "Гудисон Парк"
Getty Images / Global Images Ukraine
Илья Забарный вместе со своим "Борнмутом" едет в гости к Виталию Миколенко с "Эвертоном". Матч двух аутсайдеров старта нового сезона и противостояние, которое легко можно назвать матчем за 6 очков. Интриги и мотивации хоть отбавляй.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports+ на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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