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Бернли - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мудрик намерен продлить голевую серию – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник "Челси" наконец-то добыл вторую победу в чемпионате, обыграв "Фулхэм", и один гол забил Михаил Мудрик. "Синие" намерены повторить этот результат, с одним из аутсайдеров лиги "Бернли".
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Чемпионат Англии, восьмой тур
7 октября 2023. Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" 17:00 "Челси"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Бернлі - ЧелсіСмотреть трансляцию
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