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Бернли - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Мудрик намерен продлить голевую серию – смотреть прямую трансляцию

Бернли - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник "Челси" наконец-то добыл вторую победу в чемпионате, обыграв "Фулхэм", и один гол забил Михаил Мудрик. "Синие" намерены повторить этот результат, с одним из аутсайдеров лиги "Бернли".

Чемпионат Англии, восьмой тур

7 октября 2023. Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" 17:00 "Челси"

Телетрансляція – Setanta Sports

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Бернли Где смотреть футбол Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн
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