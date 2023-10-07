АПЛ. Кристал Пэлас – Ноттингем Форест 0:0. Засушливее только в Атакаме

Если вы решили не смотреть последний матч сегодняшнего игрового дня в Английской Премьер-лиге, то вы ничего не пропустили. Дело даже не в отсутствии голов, потому что и нулевые ничьи бывают чрезвычайно интересными, дело в нежелании обеих команд рисковать ради победы.

Начало этой встречи было за подопечными Стива Купера, хотя они были ослаблены отсутствием своего главного нападающего Тайво Авонии. У нигерийца травма паха, из-за которой, как заявил главный тренер "Ноттингема", он пропустит около месяца.

Первый по-настоящему опасный момент в этой игре состоялся после волшебного заброса от Мурильо на Моргана Гиббс-Уайта (длинные передачи были основным оружием гостей в сегодняшней игре), после которого вингер "лесников" в касание переправил мяч в сторону ворот соперника. Только стойка спасла "орлов" и это было очень тревожным звоночком для команды Роя Ходжсона.

Не добавляло позитива хозяевам и то, что уже на 26-й минуте Джеффри Шлупп получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. Такое впечатление, что проблемы этой команды с травмами просто никогда не закончатся. Вместо Шлуппа на поле вышел Джесуран Рак-Сакьи.

После выхода на поле Джесурана игра в исполнении "Пэлас" стала немного интереснее, они наконец взяли мяч под свой контроль и предприняли несколько попыток загрузить штрафную площадку соперника, впрочем до действительно опасных моментов так и не дошло. А на последних секундах первого тайма бразилец Мурильо из центра поля побежал на чужие ворота, пройдя на дриблинге сразу трех соперников, однако удар от бразильца был не лучшим и вратарь хозяев с ним легко справился. Если бы подобный слалом завершился взятием ворот, то это точно был бы номинант на звание лучшего гола сезона, но нет.

Относительно сухой и беззубый первый тайм в исполнении обоих коллективов, в котором запомнились только вспышки от Гиббс-Уайта и Мурильо, оставлял лишь надежду на улучшение во второй половине.

Но на второй тайм команды вышли так, как будто обе были согласны на ничью и особо стараться вырывать победу никто не хотел. Свой первый опасный момент "Кристал Пэлас" создал на 63-й минуте после классного разрезного паса от Митчелла на Одсона Эдуара, который выкатил под удар Матета, впрочем Жан-Филипп из очень выгодной позиции пробил мимо ворот.

А через 5 минут Марк Геи решил повторить подвиг Мурильо и также пошел на нескольких соперников в сольный проход. У центрального защитника "орлов" это получилось, вот только после этого он не пробил, а отдал пас на Рак-Сакьи, который уже нанес удар точно в Мета Тернера.

Чувствовалось, как команда Роя Ходжсона все больше и больше наращивала свое преимущество на чужой половине поля, но ощущение, что вскоре это преимущество воплотится в забитые мячи, не было и близко. Обменявшись несколькими слабыми атаками, команды пожали друг другу руки и ни о чем не жалея, пошли в раздевалки.

Эта ничья выводит "орлов" на 9-е место, они обходят "Челси" по очкам, а "Манчестер Юнайтед" по разнице забитых и пропущенных. А "лесники" лишь закрепили свое 13 место, оставляя "Брентфорд" на расстоянии 2 очков позади.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Ноттингем Форест" 0:0

Голы: нет

"Кристал Пэлас": Джонстон — Клайн, Андерсен, Геи, Митчелл — Ридевальд (Ричардс, 78), Хьюз — Айю, Шлупп (Рак-Сакьи, 26), Эдуар — Матета

"Ноттингем Форест": Тернер — Орье (Монтьель, 46), Боли, Мурильо, Тоффоло — Сангаре (Йейтс, 76), Мангала (Куяте, 83), Домингес — Гиббб-Уайт, Вуд (Ориги, 76), Хадсон-Одои (Эланга, 66)

Предупреждение: Йейтс (85)