Праздник на Эмирейтс. Арсенал - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола

Наконец-то "Арсенал" это сделал. "Канониры" не могли переиграть "горожан" с декабря 2015 года. Более того - последние 12 матчей между командами в АПЛ заканчивались победами "Манчестер Сити". В свою очередь подопечные Гвардиолы не проигрывали в чемпионате два матча подряд с декабря 2018 года.

Решающий мяч на 86-й минуте забил Мартинелли, который вернулся после травмы. Но в лазарет отправился другой вингер Букайо Сака, который отсутствовал в заявке на матч.

Александр Зинченко отыграл 75 минут на поле и показал 91% точности передач.

После победы "Арсенал" поднялся на вторую строчку чемпионата. Со "шпорами" они имеют одинаковое количество очков. "Горожане" идут третьими, у них 18 баллов в активе.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Мартинелли (86)