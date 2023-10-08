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Праздник на Эмирейтс. Арсенал - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола
Арсенал - Манчестер Сити ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Наконец-то "Арсенал" это сделал. "Канониры" не могли переиграть "горожан" с декабря 2015 года. Более того - последние 12 матчей между командами в АПЛ заканчивались победами "Манчестер Сити". В свою очередь подопечные Гвардиолы не проигрывали в чемпионате два матча подряд с декабря 2018 года.
Решающий мяч на 86-й минуте забил Мартинелли, который вернулся после травмы. Но в лазарет отправился другой вингер Букайо Сака, который отсутствовал в заявке на матч.
Александр Зинченко
После победы "Арсенал" поднялся на вторую строчку чемпионата. Со "шпорами" они имеют одинаковое количество очков. "Горожане" идут третьими, у них 18 баллов в активе.
АПЛ, 8-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Гол: Мартинелли (86)
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