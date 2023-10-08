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Праздник на Эмирейтс. Арсенал - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Арсенал - Манчестер Сити ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Праздник на Эмирейтс. Арсенал - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: premierleague.com

Новина українською

Наконец-то "Арсенал" это сделал. "Канониры" не могли переиграть "горожан" с декабря 2015 года. Более того - последние 12 матчей между командами в АПЛ заканчивались победами "Манчестер Сити". В свою очередь подопечные Гвардиолы не проигрывали в чемпионате два матча подряд с декабря 2018 года.

Решающий мяч на 86-й минуте забил Мартинелли, который вернулся после травмы. Но в лазарет отправился другой вингер Букайо Сака, который отсутствовал в заявке на матч.

Александр Зинченко отыграл 75 минут на поле и показал 91% точности передач.

После победы "Арсенал" поднялся на вторую строчку чемпионата. Со "шпорами" они имеют одинаковое количество очков. "Горожане" идут третьими, у них 18 баллов в активе.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Мартинелли (86)

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриель Мартинелли
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