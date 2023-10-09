Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Арсенала не поможет сборной Англии в октябрьских матчах
Букайо Сака получил травму бедра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака пропустит матчи национальной команды в октябре. Об этом рассказал главный тренер "канониров" Микель Артета.
"Букайо не сможет. Он не провел ни одной тренировки, поэтому пока недоступен. Сейчас он не может играть", - сказал Артета.
Сака получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с "Лансом" (1:2). Он уже пропустил игру чемпионата с "Манчестер Сити" (1:0), а также не сыграет за сборную в товарищеском матче с Австралией (13 октября) и против Италии в отборе к Евро-2024 (17 октября).
В текущем сезоне Букайо отыграл 10 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- Победа Арсенала над Сити, ничья Барсы, Кривбасс - лидер УПЛ. Главные новости за 8 октября
- Рекорд, скандал и, по итогу, сенсация. Гранада - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- Севилья уволила главного тренера
- Тоттенхэм и Арсенал в лидерах, Челси все еще во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 20:28 Зарубежные АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 1:0. Съеденный Холанд, везучий Ковачич, неудержимый Мартинелли
- 17:42 Зарубежные Зинченко в старте Арсенала на матч с Ман Сити. Сака не попал в заявку
- 22:16 Прогнозы на футбол Центральный матч первого круга АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 08.10.2023