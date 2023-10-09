Лидер Арсенала не поможет сборной Англии в октябрьских матчах

Вингер "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака пропустит матчи национальной команды в октябре. Об этом рассказал главный тренер "канониров" Микель Артета.

"Букайо не сможет. Он не провел ни одной тренировки, поэтому пока недоступен. Сейчас он не может играть", - сказал Артета.

Сака получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с "Лансом" (1:2). Он уже пропустил игру чемпионата с "Манчестер Сити" (1:0), а также не сыграет за сборную в товарищеском матче с Австралией (13 октября) и против Италии в отборе к Евро-2024 (17 октября).

В текущем сезоне Букайо отыграл 10 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.