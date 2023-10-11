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Глава арбитров АПЛ Говард Уэбб признал, что Ковачич должен был быть удален в игре с Арсеналом
Матео Ковачича следовало удалить в матче Арсенала и Манчестер Сити
скріншот з трансляції
"Арсенал" победил "Сити" со счетом 1:0 в матче АПЛ. В первом тайме полузащитник "горожан" Матео Ковачич, уже имея желтую карточку, выполнил подкат против хавбека "Арсенала" Деклана Райса.
Главный арбитр игры Майкл Оливер решил не показывать футболисту "Манчестер Сити" второе предупреждение, которое привело бы к удалению.
Председатель судейской организации PGMOL Говард Уэбб считает, что Ковачичу повезло избежать красной карточки уже в моменте с первым фолом - на Мартине Эдегоре, за который хорват получил желтую.
"Это очень плохой подкат. Уверен, что если бы Оливер показал красную карточку, это был бы легкий момент для ВАР, чтобы сказать "проверка завершена". Но он не сделал этого", - сказал Уэбб.
Также бывший арбитр прокомментировал второй подкат Ковачича - в ноги Райсу.
"Вторые желтые карточки - это момент, в который ВАР не может вмешиваться. Но Ковачичу очень повезло, что он остался на поле. Оливер не хотел негативно повлиять на игру, переборщив с чем-то. Но верно и то, что если ты реагируешь недостаточно жестко, то это тоже имеет негативный эффект.
Оливер поймет, что за второй подкат нужно было давать вторую желтую, из-за чего Ковачича бы удалили", - отметил Уэбб.
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