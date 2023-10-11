Глава арбитров АПЛ Говард Уэбб признал, что Ковачич должен был быть удален в игре с Арсеналом

"Арсенал" победил "Сити" со счетом 1:0 в матче АПЛ. В первом тайме полузащитник "горожан" Матео Ковачич, уже имея желтую карточку, выполнил подкат против хавбека "Арсенала" Деклана Райса.

Главный арбитр игры Майкл Оливер решил не показывать футболисту "Манчестер Сити" второе предупреждение, которое привело бы к удалению.

Председатель судейской организации PGMOL Говард Уэбб считает, что Ковачичу повезло избежать красной карточки уже в моменте с первым фолом - на Мартине Эдегоре, за который хорват получил желтую.

"Это очень плохой подкат. Уверен, что если бы Оливер показал красную карточку, это был бы легкий момент для ВАР, чтобы сказать "проверка завершена". Но он не сделал этого", - сказал Уэбб.

Также бывший арбитр прокомментировал второй подкат Ковачича - в ноги Райсу.