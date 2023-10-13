Уэйн Руни: Я счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни объяснил свое решение возглавить "Бирмингем".

"Очевидно, я поехал в США за опытом и для дальнейшего развития, но когда появилась возможность присоединиться к "Бирмингему", я был очень рад этому. Я был взволнован и счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого.

"Бирмингем" - большой клуб, и мне понятно, какие амбиции владельцев и как клуб хочет двигаться вперед. Это огромная история, которая может оставить след в футболе. Я хочу быть частью попытки вернуть успех этому футбольному клубу", - приводит слова Руни Goal.