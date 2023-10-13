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Уэйн Руни: Я счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого

Англия
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Уэйн Руни объяснил свое решение возглавить Бирмингем

Уэйн Руни: Я счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого

birmingham

UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни объяснил свое решение возглавить "Бирмингем".

"Очевидно, я поехал в США за опытом и для дальнейшего развития, но когда появилась возможность присоединиться к "Бирмингему", я был очень рад этому. Я был взволнован и счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого.

"Бирмингем" - большой клуб, и мне понятно, какие амбиции владельцев и как клуб хочет двигаться вперед. Это огромная история, которая может оставить след в футболе. Я хочу быть частью попытки вернуть успех этому футбольному клубу", - приводит слова Руни Goal.

"Бирмингем Сити" занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 11 проведенных встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведет 21 октября, когда сыграет с "Мидлсбро" на выезде.

37-летний Уэйн Руни широко известен своими выступлениями за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.

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В статье: Уэйн Руни Бирмингем Сити
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Источник:
goal.com

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