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Уэйн Руни: Я счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого
Уэйн Руни объяснил свое решение возглавить Бирмингем
birmingham
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни объяснил свое решение возглавить "Бирмингем".
"Очевидно, я поехал в США за опытом и для дальнейшего развития, но когда появилась возможность присоединиться к "Бирмингему", я был очень рад этому. Я был взволнован и счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого.
"Бирмингем" - большой клуб, и мне понятно, какие амбиции владельцев и как клуб хочет двигаться вперед. Это огромная история, которая может оставить след в футболе. Я хочу быть частью попытки вернуть успех этому футбольному клубу", - приводит слова Руни Goal.
"Бирмингем Сити" занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 11 проведенных встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведет 21 октября, когда сыграет с "Мидлсбро" на выезде.
37-летний Уэйн Руни широко известен своими выступлениями за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.
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