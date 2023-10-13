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Сон - лучший игрок сентября в АПЛ. Форвард Тоттенхэма обошел Альвареса и Салаха
Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре
tottenhamhotspur.com
Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре. Форвард "Тоттенхэма" с забил 6 голов в 4 матчах месяца и помог команде выиграть три из них.
Это четвертая награда игроку месяца для 31-летнего корейца. Среди прочих, столько же наград получили Деннис Бергкамп, Бруну Фернандеш, Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард, Мохамед Салах, Пол Скоулз, Алан Ширер.
На награду также претендовали Хулиан Альварес, Джеррод Боуэн, Педру Нету, Мохамед Салах, Киран Триппьер и Олли Уоткинс.
How good have Son and @SpursOfficial been recently! pic.twitter.com/7QDfkE6ok1— Premier League (@premierleague) October 13, 2023
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