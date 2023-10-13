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Сон - лучший игрок сентября в АПЛ. Форвард Тоттенхэма обошел Альвареса и Салаха

Англия
(1 голосов)

Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре

Сон - лучший игрок сентября в АПЛ. Форвард Тоттенхэма обошел Альвареса и Салаха

tottenhamhotspur.com

UA-Футбол
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Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре. Форвард "Тоттенхэма" с забил 6 голов в 4 матчах месяца и помог команде выиграть три из них.

Это четвертая награда игроку месяца для 31-летнего корейца. Среди прочих, столько же наград получили Деннис Бергкамп, Бруну Фернандеш, Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард, Мохамед Салах, Пол Скоулз, Алан Ширер.

На награду также претендовали Хулиан Альварес, Джеррод Боуэн, Педру Нету, Мохамед Салах, Киран Триппьер и Олли Уоткинс.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Салах Хулиан Альварес Сон Хын Мин
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