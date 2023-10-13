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Бруну Фернандеш забил лучший гол АПЛ в сентябре – Видео

Англия
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Хоть что-то хорошее для "манкунианцев"

Бруну Фернандеш забил лучший гол АПЛ в сентябре – Видео

Фото: twitter.com/ManUtd

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Английская Премьер-лига назвала автора лучшего гола чемпионата в сентябре. Им стал Бруну Фернандеш, поразивший ворота "Бернли" (1:0).

Бруну красиво словил навес Джонни Эванса и мощно пробил в касание в дальний угол ворот. Португалец забил прямо перед уходом на перерыв.

В этом сезоне Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Напомним, что лучшим тренером АПЛ в сентябре был признан Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм"), а лучшим игроком – Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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