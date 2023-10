Бруну Фернандеш забил лучший гол АПЛ в сентябре – Видео

Английская Премьер-лига назвала автора лучшего гола чемпионата в сентябре. Им стал Бруну Фернандеш, поразивший ворота "Бернли" (1:0).

Бруну красиво словил навес Джонни Эванса и мощно пробил в касание в дальний угол ворот. Португалец забил прямо перед уходом на перерыв.

One to watch over and over again ???? pic.twitter.com/N7MbNbr8yd