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Бруну Фернандеш забил лучший гол АПЛ в сентябре – Видео
Хоть что-то хорошее для "манкунианцев"
Фото: twitter.com/ManUtd
Английская Премьер-лига назвала автора лучшего гола чемпионата в сентябре. Им стал Бруну Фернандеш, поразивший ворота "Бернли" (1:0).
Бруну красиво словил навес Джонни Эванса и мощно пробил в касание в дальний угол ворот. Португалец забил прямо перед уходом на перерыв.
One to watch over and over again ???? pic.twitter.com/N7MbNbr8yd— Premier League (@premierleague) October 13, 2023
В этом сезоне Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Напомним, что лучшим тренером АПЛ в сентябре был признан Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм"), а лучшим игроком – Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
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