Бруну Фернандеш забил лучший гол АПЛ в сентябре – Видео

Английская Премьер-лига назвала автора лучшего гола чемпионата в сентябре. Им стал Бруну Фернандеш, поразивший ворота "Бернли" (1:0).

Бруну красиво словил навес Джонни Эванса и мощно пробил в касание в дальний угол ворот. Португалец забил прямо перед уходом на перерыв.

One to watch over and over again ???? pic.twitter.com/N7MbNbr8yd — Premier League (@premierleague) October 13, 2023

В этом сезоне Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Напомним, что лучшим тренером АПЛ в сентябре был признан Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм"), а лучшим игроком – Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").