Дайер может вскоре покинуть Тоттенхэм. Тренер не рассчитывает на него

Центрбек "Тоттенгема" Эрик Даер близок к тому, чтобы покинуть клуб. Николо Скира сообщает, что он не входит в планы главного тренера команды Анге Постекоглу.

"Рома" рассматривает вариант с приглашением Дайера. В частности, Моуринью хочет снова работать с Эриком. Римляне планировали усилиться центральным защитником в январское трансферное окно.

Даер входит в семерку самых опытных футболистов "Тоттенгема". В его активе 360 матчей в составе лондонцев. За команду он выступает с 2012 года.

Однако в этом сезоне защитник не провел на поле ни минуты.

Его контракт со "шпорами" подходит к концу в июне 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего англичанина в 18 миллионов евро.