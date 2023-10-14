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Дайер может вскоре покинуть Тоттенхэм. Тренер не рассчитывает на него
Один из самых опытных футболистов в истории клуба
FA
Центрбек "Тоттенгема" Эрик Даер близок к тому, чтобы покинуть клуб. Николо Скира сообщает, что он не входит в планы главного тренера команды Анге Постекоглу.
"Рома" рассматривает вариант с приглашением Дайера. В частности, Моуринью хочет снова работать с Эриком. Римляне планировали усилиться центральным защитником в январское трансферное окно.
Даер входит в семерку самых опытных футболистов "Тоттенгема". В его активе 360 матчей в составе лондонцев. За команду он выступает с 2012 года.
Однако в этом сезоне защитник не провел на поле ни минуты.
Его контракт со "шпорами" подходит к концу в июне 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего англичанина в 18 миллионов евро.
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