Макс Эберль может стать новым спортивным директором Ливерпуля

"Ливерпуль" хочет нанять бывшего спортивного директора "Лейпцига" Эберля.

В этом году в конце сентября 50-летнего немца Макса Эберля уволили с поста спортивного директора "Лейпцига", причиной стало отсутствие приверженности к клубу. С июня нынешнего года пост спортивного директора в "Ливерпуле" занимает Йорг Шмадтке. Возможно это будет последний сезон для Шмадтке в "Ливерпуле".

According to our information, FC Liverpool are interested in bringing in Max Eberl as sporting director. Ex-Wolfsburg manager Jörg Schmadtke (59) is current sports director of Jürgen Klopp's (56) club since June. Bayern is also in Talks with Eberl @BILD_Sport