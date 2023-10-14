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Макс Эберль может стать новым спортивным директором Ливерпуля

Англия
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Ливерпуль думает о замене спортивного директора

Макс Эберль может стать новым спортивным директором Ливерпуля

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" хочет нанять бывшего спортивного директора "Лейпцига" Эберля.

В этом году в конце сентября 50-летнего немца Макса Эберля уволили с поста спортивного директора "Лейпцига", причиной стало отсутствие приверженности к клубу. С июня нынешнего года пост спортивного директора в "Ливерпуле" занимает Йорг Шмадтке. Возможно это будет последний сезон для Шмадтке в "Ливерпуле".

Напомним, в этом сезоне Ливерпуль занимает четвертое место в АПЛ, у них 17 очков после 8 туров.

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В статье: Ливерпуль Макс Эберль РБ Лейпциг
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