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Макс Эберль может стать новым спортивным директором Ливерпуля
Ливерпуль думает о замене спортивного директора
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
"Ливерпуль" хочет нанять бывшего спортивного директора "Лейпцига" Эберля.
В этом году в конце сентября 50-летнего немца Макса Эберля уволили с поста спортивного директора "Лейпцига", причиной стало отсутствие приверженности к клубу. С июня нынешнего года пост спортивного директора в "Ливерпуле" занимает Йорг Шмадтке. Возможно это будет последний сезон для Шмадтке в "Ливерпуле".
According to our information, FC Liverpool are interested in bringing in Max Eberl as sporting director. Ex-Wolfsburg manager Jörg Schmadtke (59) is current sports director of Jürgen Klopp's (56) club since June. Bayern is also in Talks with Eberl @BILD_Sport— Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2023
Напомним, в этом сезоне Ливерпуль занимает четвертое место в АПЛ, у них 17 очков после 8 туров.
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