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Ливерпуль готов оформить трансфер Лероя Сане за рекордную сумму, в случае продажи Салаха
Бывший вингер Манчестер Сити может присоединиться к мерсисайдцам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ливерпуль готов оформить трансфер вингера "Баварии" Лероя Сане, в случае продажи Салаха. Клуб наблюдает за бывшим игроком "Манчестер Сити", также среди потенциальных покупателей есть мадридский "Реал", об этом сообщает издание Mirror.
Переход может обойтись "мерсисайдцам" в рекордную сумму. Они готовы побить свой клубный трансферный рекорд в 80 миллионов фунтов стерлингов за Дарвина Нуньеса, чтобы подписать немецкого футболиста.
В этом сезоне Лерой принял участие в 11-и матчах за мюнхенский клуб и отметился 7-а забитыми голами.
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