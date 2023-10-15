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Ливерпуль готов оформить трансфер Лероя Сане за рекордную сумму, в случае продажи Салаха

Англия
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Бывший вингер Манчестер Сити может присоединиться к мерсисайдцам

Ливерпуль готов оформить трансфер Лероя Сане за рекордную сумму, в случае продажи Салаха

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ливерпуль готов оформить трансфер вингера "Баварии" Лероя Сане, в случае продажи Салаха. Клуб наблюдает за бывшим игроком "Манчестер Сити", также среди потенциальных покупателей есть мадридский "Реал", об этом сообщает издание Mirror.

Переход может обойтись "мерсисайдцам" в рекордную сумму. Они готовы побить свой клубный трансферный рекорд в 80 миллионов фунтов стерлингов за Дарвина Нуньеса, чтобы подписать немецкого футболиста.

В этом сезоне Лерой принял участие в 11-и матчах за мюнхенский клуб и отметился 7-а забитыми голами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Мохамед Салах Лерой Сане
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Источник:
mirror.co.uk

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