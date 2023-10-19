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Робертсон может выбыть на длительный срок из-за операции на плече
Робертсону может потребоваться операция
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил повреждение плеча в матче против Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в конце первого тайма.
Как сообщает The Times, английский клуб ждет результатов обследований, чтобы понять, понадобится ли футболисту хирургическое вмешательство. Если футболисту придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит от 3 до 4 месяцев.
В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол.
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