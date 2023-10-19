Робертсон может выбыть на длительный срок из-за операции на плече

Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил повреждение плеча в матче против Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в конце первого тайма.

Как сообщает The Times, английский клуб ждет результатов обследований, чтобы понять, понадобится ли футболисту хирургическое вмешательство. Если футболисту придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит от 3 до 4 месяцев.

В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол.