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Робертсон может выбыть на длительный срок из-за операции на плече

Англия
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Робертсону может потребоваться операция

Робертсон может выбыть на длительный срок из-за операции на плече

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон получил повреждение плеча в матче против Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в конце первого тайма.

Как сообщает The Times, английский клуб ждет результатов обследований, чтобы понять, понадобится ли футболисту хирургическое вмешательство. Если футболисту придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит от 3 до 4 месяцев.

В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Эндрю Робертсон
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Источник:
thetimes

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