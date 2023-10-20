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Маунт: Мне нравится давление 7-го номера
Новичок Манчестер Юнайтед поделился мыслями о пребывании в команде
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"
Новичок "красных дьяволов" Мейсон Маунт, который присоединился к клубу летом, поделился мыслями относительно давления на него в клубе:
"Конечно, я чувствую давление, имея футболку под номером 7, но мне это нравится! Я хочу играть за "Манчестер Юнайтед". Это великий клуб и культовый номер 7, поэтому это действительно много для меня значит."
Также полузащитник рассказал, на кого он равнялся:
"В детстве я был фанатом таких людей, как Бекхэм".
В 6 первых матчах этого сезона 64-миллионный новичок отметился лишь 1 голевой передачей в матче Кубка английской лиги.
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