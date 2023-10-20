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Маунт: Мне нравится давление 7-го номера

Англия
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Новичок Манчестер Юнайтед поделился мыслями о пребывании в команде

Маунт: Мне нравится давление 7-го номера

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"

Новина українською

Новичок "красных дьяволов" Мейсон Маунт, который присоединился к клубу летом, поделился мыслями относительно давления на него в клубе:

"Конечно, я чувствую давление, имея футболку под номером 7, но мне это нравится! Я хочу играть за "Манчестер Юнайтед". Это великий клуб и культовый номер 7, поэтому это действительно много для меня значит."

Также полузащитник рассказал, на кого он равнялся:

"В детстве я был фанатом таких людей, как Бекхэм".

В 6 первых матчах этого сезона 64-миллионный новичок отметился лишь 1 голевой передачей в матче Кубка английской лиги.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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