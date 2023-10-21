Ливерпуль – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Мерсисайдское дерби — это особый матч в календаре чемпионата Англии. Историчность этого противостояния трудно переоценить, а вот спрогнозировать победителя в последнее время не так трудно. Сможет ли "Эвертон" сотворить сенсацию и переиграть своих соседей по городу? Подопечные Дайча точно сделают для этого все возможное.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 октября.

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