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Ливерпуль – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Тяжелое испытание для команды Виталия Миколенко
Getty Images / Global Images Ukraine
Мерсисайдское дерби — это особый матч в календаре чемпионата Англии. Историчность этого противостояния трудно переоценить, а вот спрогнозировать победителя в последнее время не так трудно. Сможет ли "Эвертон" сотворить сенсацию и переиграть своих соседей по городу? Подопечные Дайча точно сделают для этого все возможное.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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