АПЛ. Ливерпуль – Эвертон 2:0. 38-летняя инфантильность помогла красным забрать три очка

Очередная победа "Ливерпуля" в мерсисайдском дерби была не настолько легкой, как можно было бы подумать, глядя на счет матча. Непоследовательные судейские решения точно будут главной темой послематчевых комментариев Шона Дайча, впрочем "Эвертон" сам виноват в своей беде. Играя большую часть матча в меньшинстве они сделали большую услугу и без того мощному сопернику.

Сам матч начался достаточно интересно, уже на первых секундах Доминик Калверт-Льюин выиграл борьбу на втором этаже у Вирджила Ван Дейка, впрочем его удар полетел точно в руки Алиссону. И это единственный момент, за который можно похвалить нападающего "ирисок" в этом матче. Он очень сильно передерживал мяч, когда круглый все же доходил до него, а также не очень удачно отрывался под передачи своих партнеров, иногда оставляя их без вариантов продолжения атаки.

"Ливерпуль" все же держал под контролем темп этого матча, хотя и в действиях хозяев прослеживалась систематическая спешка. Подопечные Юргена Клоппа прямо спешили завершать свои комбинации ударами, поэтому львиная часть всех выстрелов по воротам Джордана Пикфорда — это удары из-за пределов штрафной площади.

Впрочем если хозяева "Энфилда" создавали свои атаки за счет комбинаций и быстрых перемещений, то команда Шона Дайча опиралась на длинные забросы вперед в надежде на Калверт-Льюина и Дукуре, максимально прямолинейный футбол в исполнении "Эвертона", но можно ли было ожидать чего-то другого?

Хочется похвалить опорного полузащитника Амаду Онана, который достаточно мастерски отрабатывал в обороне и помогал своей команде выходить из-под активного прессинга соперников. Однако на 37-й минуте инфантильность казалось бы опытного Эшли Янга перечеркнула все старания "ирисок" отбиться от атак соперника. Правый защитник "Эвертона" пошел в необдуманный подкат против Луиса Диаса несмотря на то, что у него уже была желтая и партнеры могли подстраховать Эшли. Но нет, подкат, фол и вторая желтая, которая превратилась в красную.

Оказавшись в большинстве, "Ливерпуль" начал еще активнее наседать на ворота Пикфорда, хотя в первом тайме дожать своего соперника им так и не удалось. Бомбардировки штрафной площадки "ирисок" перенесли на вторую половину встречи.

В составе "Ливерпуля" точно хочется отметить активность от Доминика Собослая, который участвовал почти во всех атаках своей команды и неоднократно очень опасно пробивал из-за пределов штрафной площадки. С другой стороны, куда большего сегодня ожидали от Мохамеда Салаха, которого Виталий Миколенко при активной поддержке от Брентуэйта и Онана все же держали под контролем, несмотря на его дубль. Точно не самый яркий матч в исполнении египетского игрока, но свои два мяча он нашел, об этом чуть позже.

На 62-й минуте Юрген Клопп решил добавить мощности своей атакующей линии, сняв с игры левого защитника Костаса Цимикаса и выпустив вместо него форварда Дарвина Нуньеса. А уже через три минуты Крейг Поусон должен был выравнивать составы обеих команд, ведь Ибраима Конате явно сорвал контратаку "Эвертона" очевидным фолом, это должна была быть вторая желтая. Впрочем, по каким-то причинам Поусон решил, что последовательность решений сегодня уместной не будет. Он простил Конате, которого Юрген Клопп впоследствии заменил от греха подальше.

Массированность и дисциплина в обороне "Эвертона" не позволила хозяевам поля спокойно создавать опасные моменты у чужих ворот. В определенный момент показалось, что все попытки "Ливерпуля" просто горохом об стену. Впрочем частично помог подопечным Юргена Клоппа Майкл Кин, который сыграл рукой после прострела с фланга. Это пенальти, которое уверенно реализовал Мохамед Салах.

До конца встречи можно было увидеть слабые попытки команды Дайча сравнять счет, находясь в меньшинстве, однако безрезультатно. А "Ливерпуль" воспользовался тем, что их соперники бросились массово бросились сравнивать счет, и нашел свой второй гол в контратаке за минуту до конца. Это непростая победа в исполнении хозяев, которая, по крайней мере временно, выводит их на первую строчку турнирной таблицы АПЛ, но впереди еще целый девятый тур. Наставник "ирисок" может жаловаться на судейство, у него есть для этого достаточно причин, но очков его команде это уже не добавит, они остаются на 16-м месте.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ливерпуль" – "Эвертон" 2:0

Голы: Салах (75, с пенальти, 90+7)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнолд, Конате (Матип, 67), Ван Дейк, Цимикас (Нуньес, 62) – Собослай, Мак Аллистер, Гравенберх (Эллиот, 62) – Салах, Жота, Диас (Гомес, 81)

"Эвертон": Пикфорд – Янг, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко (Шермити, 88) – Макнил (Паттерсон, 46), Гарнер, Онана (Данжума, 80), Харрисон (Кин, 46) – Дукуре – Калверт-Льюин (Бету, 61)

Предупреждения: Конате (50) – Янг (18), Тарковски (32)

Удаление: Янг (37)