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"Миша все еще не на пике своей формы". Почеттино высказался о выступлении Мудрика и замене украинца

Англия
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Маурисио на связи после дерби

"Миша все еще не на пике своей формы". Почеттино высказался о выступлении Мудрика и замене украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов в рамках послематчевой пресс-конференции. Напомним, "синие" сыграли вничью с "Арсеналом" в 9-м туре АПЛ. Цитирует аргентинца журналист Football London Скотт Троттер:

"Я разочарован, поскольку до 77 минуты матч был под нашим контролем. Мы не позволяли создавать у своих ворот много моментов и играли великолепно. Я разочарован, ведь мы потеряли 2 очка. Этот гол за 13 минут до конца основного времени дал "Арсеналу" веру в то, что они могут оформить камбэк. В то же время, я доволен своей командой, сегодня мы были как минимум конкурентными".

"Мудрик сыграл очень хорошо, хотя ему есть куда расти. Как по мне, то он все еще не на пике своей формы. Нам необходимы были изменения, мы хотели наращивать давление, поэтому мы выпустили Николя в атаку. Матч был ближе к 3:0, чем к 2:1. Мы хотели забивать еще, а не защищать добытый результат".

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"Да, подобное может произойти, когда у тебя молодой коллектив. Мы ошибаемся, такое бывает, вообще футбол – это об ошибках. 90% всех голов происходят из-за того, что кто-то ошибся. Сегодня нашу команду можно покритиковать за неумение чувствовать темп и управлять им. Мы можем много рисковать, потому что это часть нашей философии, но необходимо принимать более качественные решения на поле".

"Кукурелья? Я думаю, что это нормальный и последовательный процесс. Когда мы со штабом прибыли в клуб, то не всем игрокам было гарантировано игровое время. Кто-то ушел из клуба, а кто-то остался. Мы вместе с Марком и клубом решили, что ему лучше остаться. Он прекрасно тренируется и сегодня он прекрасно сыграл против Букайо Саки. Он заслуживает комплиментов. Кроме того, он очень универсален, ведь может играть и на правом фланге".

"Изменение состава: вынужденное или тактическое решение? Честно говоря, и то и другое. У нас травмирован Броя. А Джексон хоть и был готов, но он недавно перенес операцию на руке. Я пытался найти другие варианты. Я доволен выступлением игроков, в частности Галлахера и Палмера".

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В статье: Арсенал (Лондон) Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик Марк Кукурелья
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