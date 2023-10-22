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Аль-Иттифаки заинтересован в игроке Эвертона - Доминика Калверта-Льюина
Главный тренер Аль-Иттифаки Стивен Джеррард заинтересован в игроке Эвертона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает The Sun, Стивен Джеррард, главный тренер "Аль-Иттифаки", заинтересован в игроке "Эвертона" - Доминике Калверта-Льюине.
На данный момент футбольный клуб "Эвертон" переживает не лучшие времена. У них финансовые трудности, и в планах клуба продать или отдать в аренду несколько игроков. Стивен Джеррард заинтересован в 26-летнем нападающем "Эвертона". Сам же Калверт-Льюин не хочет покидать "Эвертон".
Напомним, Доминик Калверт-Льюин перешел в "Эвертон" в 2016 году. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. За клуб он забил 63 гола и отдал 19 голевых передач.
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