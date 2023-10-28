  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2. Убийственная реализация делает разницу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2. Убийственная реализация делает разницу

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Команда Анге Постекоглу закрепляется на вершине

АПЛ. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2. Убийственная реализация делает разницу

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Тот момент, когда матч-открытие тура Английской Премьер-Лиги оказался крайне прогнозируемым, но не без своей красоты. Сегодня "Тоттенхэм" продемонстрировал, как из минимума выжимать максимум, у них явно есть чему поучиться.

Команды провели очень пресный первый тайм. Это была история о том, как "орлы" пытались создать опасность у ворот Викарио, но им не хватало мастерства, а "шпоры" много контролировали мяч, но до реально острых моментов свои атаки довести не могли.

Интересные эпизоды были у Одсона Эдуара и Андре Айю, с ударами которых справился голкипер "Тоттенхэма". Подобного в исполнении гостей в первом тайме мы не видели, ни одного удара в створ ворот "шпоры" так и не нанесли. Чувствовалось, что их действиям не хватает скорости и нацеленности, несмотря на достаточную активность от Джеймса Мэддисона и Ришарлисона.

АПЛ. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2. Убийственная реализация делает разницу - изображение 1

Когда прозвучал свисток Энди Мадли о завершении первого тайма, сразу захотелось отметить главную тенденцию, которая наблюдается на "Селхерст Парк" в этом сезоне: за первые 45 минут матчей Премьер-лиги на домашней арене "Кристал Пэлас" еще не было забито ни одного гола, ни хозяевами, ни гостями. Эта встреча не стала исключением.

Тенденция первого тайма продолжилась и во второй половине встречи, впрочем на 53-й минуте капитан "Кристал Пэлас" Джоэл Уорд крайне неосторожно сыграл в собственной штрафной площадке и после достаточно простого прострела срезал круглого в собственные ворота. Это автогол и "Тоттенхэм" повел в счете, все еще ни разу не пробив в створ ворот Джонстона.

А опасности у ворот Викарио становилось все больше. "Орлы" создавали интересные моменты даже до пропущенного мяча, а после него активизировались с удвоенной силой. Однако не следует забывать, что если ты делаешь ставку на атаку, то теряешь надежность в обороне. После того, как Анге Постекоглу выпустил на поле Бреннана Джонсона вместо Ришарлисона, "Тоттенхэм" очень искусно воспользовался шансом быстрой атаки.

АПЛ. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2. Убийственная реализация делает разницу - изображение 2

Сначала великолепный пас на Мэддисона от Порро, тот нашел передачей забегающего Бреннана, который в касание выкатил круглого на ногу Сону, а корейцу оставалось просто забить в пустые ворота. Мастер-класс от "шпор", который по сути похоронил все надежды хозяев на удачный итог этой игры. Это был первый удар в створ ворот от подопечных Постекоглу, а на табло уже 0:2.

Этот гол сильно повлиял на активность хозяев. Свой один гол в этой игре они все же нашли, но на четвертой компенсированной к основному времени минуте. Очень красиво принял и пробил Джордан Айю, подобные голы в основном награждаются громкими аплодисментами. До конца матча оставалось еще около 4 минут и у "Кристал Пэлас" была возможность оформить сенсационный камбэк, но не случилось.

Рой Ходжсон после игры лишний раз может вспомнить, насколько ему не хватает Эзе и Олизе, без двух ключевых игроков в атаке ему действительно трудно. Но дальше будет более простой график и набирать очки точно будет легче, чем со "шпорами".

А что касается команды Постекоглу, то они остаются на первом месте, отрываясь от всех преследователей как минимум на 5 очков, впрочем весь тур еще впереди, поэтому "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" имеют шансы сократить отставание.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Айю (90+4) — Уорд (53, автогол), Сон (66)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Гейи, Митчелл (Ахамада, 70) — Лерма (Франца, 79), Дукуре, Хьюз (Клайн, 70) — Айю, Эдуар (Матета, 79), Шлупп (Рак-Сакьи, 60)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис (Роял, 46) — Сарр, Биссума (Гойбьерг) — Кулусевски (Бентанкур, 90), Мэддисон (Хиль, 89), Ришарлисон (Джонсон, 64) — Сон

Предупреждения: Андерсен (90+9), Айю (90+11) — Джонсон (90+9)

По теме
yellow-arrow
"Это то же самое, что выиграть лотерею". Как Эрик тен Хаг познакомился с Хосепом Гвардиолой
yellow-arrow
Осимхен может покинуть Наполи. Среди претендентов - Ливерпуль и Челси
yellow-arrow
Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Ходжсон Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде