АПЛ. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2. Убийственная реализация делает разницу

Тот момент, когда матч-открытие тура Английской Премьер-Лиги оказался крайне прогнозируемым, но не без своей красоты. Сегодня "Тоттенхэм" продемонстрировал, как из минимума выжимать максимум, у них явно есть чему поучиться.

Команды провели очень пресный первый тайм. Это была история о том, как "орлы" пытались создать опасность у ворот Викарио, но им не хватало мастерства, а "шпоры" много контролировали мяч, но до реально острых моментов свои атаки довести не могли.

Интересные эпизоды были у Одсона Эдуара и Андре Айю, с ударами которых справился голкипер "Тоттенхэма". Подобного в исполнении гостей в первом тайме мы не видели, ни одного удара в створ ворот "шпоры" так и не нанесли. Чувствовалось, что их действиям не хватает скорости и нацеленности, несмотря на достаточную активность от Джеймса Мэддисона и Ришарлисона.

Когда прозвучал свисток Энди Мадли о завершении первого тайма, сразу захотелось отметить главную тенденцию, которая наблюдается на "Селхерст Парк" в этом сезоне: за первые 45 минут матчей Премьер-лиги на домашней арене "Кристал Пэлас" еще не было забито ни одного гола, ни хозяевами, ни гостями. Эта встреча не стала исключением.

Тенденция первого тайма продолжилась и во второй половине встречи, впрочем на 53-й минуте капитан "Кристал Пэлас" Джоэл Уорд крайне неосторожно сыграл в собственной штрафной площадке и после достаточно простого прострела срезал круглого в собственные ворота. Это автогол и "Тоттенхэм" повел в счете, все еще ни разу не пробив в створ ворот Джонстона.

А опасности у ворот Викарио становилось все больше. "Орлы" создавали интересные моменты даже до пропущенного мяча, а после него активизировались с удвоенной силой. Однако не следует забывать, что если ты делаешь ставку на атаку, то теряешь надежность в обороне. После того, как Анге Постекоглу выпустил на поле Бреннана Джонсона вместо Ришарлисона, "Тоттенхэм" очень искусно воспользовался шансом быстрой атаки.

Сначала великолепный пас на Мэддисона от Порро, тот нашел передачей забегающего Бреннана, который в касание выкатил круглого на ногу Сону, а корейцу оставалось просто забить в пустые ворота. Мастер-класс от "шпор", который по сути похоронил все надежды хозяев на удачный итог этой игры. Это был первый удар в створ ворот от подопечных Постекоглу, а на табло уже 0:2.

Этот гол сильно повлиял на активность хозяев. Свой один гол в этой игре они все же нашли, но на четвертой компенсированной к основному времени минуте. Очень красиво принял и пробил Джордан Айю, подобные голы в основном награждаются громкими аплодисментами. До конца матча оставалось еще около 4 минут и у "Кристал Пэлас" была возможность оформить сенсационный камбэк, но не случилось.

Рой Ходжсон после игры лишний раз может вспомнить, насколько ему не хватает Эзе и Олизе, без двух ключевых игроков в атаке ему действительно трудно. Но дальше будет более простой график и набирать очки точно будет легче, чем со "шпорами".

А что касается команды Постекоглу, то они остаются на первом месте, отрываясь от всех преследователей как минимум на 5 очков, впрочем весь тур еще впереди, поэтому "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" имеют шансы сократить отставание.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Айю (90+4) — Уорд (53, автогол), Сон (66)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Гейи, Митчелл (Ахамада, 70) — Лерма (Франца, 79), Дукуре, Хьюз (Клайн, 70) — Айю, Эдуар (Матета, 79), Шлупп (Рак-Сакьи, 60)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис (Роял, 46) — Сарр, Биссума (Гойбьерг) — Кулусевски (Бентанкур, 90), Мэддисон (Хиль, 89), Ришарлисон (Джонсон, 64) — Сон

Предупреждения: Андерсен (90+9), Айю (90+11) — Джонсон (90+9)