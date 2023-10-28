Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.10.23

Английская Премьер-лига, 10 тур

28 октября, 17:00. "Эмирейтc" (Лондон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Совершенно разные задачи у сегодняшних соперников. “Арсенал” продолжает бороться за чемпионство, в то время как “Шеффилд” борется за выживание. "Клинки" за девять туров набрали всего одно очко. На "Эмирейтс" их цель ограничится туризмом.

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Новости Арсенала

В прошлом туре "Арсенал" сыграл вничью с "Челси". Это был тот поединок, в котором одно очко было именно заработано. Благодаря супервыступлению Мудрика "пенсионеры" забили дважды, однако "канониры" сумели в последние 15 минут восстановить паритет. Все-таки есть характер не проигрывать в Лондонском дерби. Благодаря набранному зачетному пункту удалось удержаться в тройке лидеров, но к первому "Тоттенхэму" уже пять очков (“шпоры” сыграли на один матч больше).

Посреди недели "Арсенал" праздновал победу в не менее важном турнире. В выездном матче Лиги чемпионов против "Севильи" лондонцы дважды отличились до 53 минуты и удержали преимущество в счете. Это была вторая победа на стадии группового этапа. Пока команда занимает первое место в квартете, хотя это лидерство нельзя назвать уверенным.

Кадры хозяев

В матче против "Севильи" Артета решил вообще не выпускать Зинченко. Он довольно плохо сыграл в обороне с “Челси” – тогда Томиясу вышел на старте второго тайма. С "Севильей" японец провел весь матч на привычной для украинца позиции. Возможно, Зинченко получит шанс на реабилитацию сегодня – тогда, когда придется постоянно атаковать. А точно не сыграют Парти и Тимбер. Габи Жезус под вопросом – он матч против "андалусийцев" доиграть не смог из-за повреждения.

Новости Шеффилд Юнайтед

Нельзя назвать результаты “клинков” черной полосой. У них в общем-то неудачный текущий сезон. За 10 матчей удалось сыграть вничью только раз – против "Эвертона" дома. Даже в Кубке лиги во встрече против команды третьего дивизиона не удалось выиграть. Поединок против “Линкольна” дошел до серии пенальти, в который подопечные Хекингботтома трижды не реализовали удар с точки. Полный провал.

В рамках чемпионата у "Шеффилда" наибольшее количество пропущенных мячей – 24. Особенно болезненным стал матч 24 сентября против "Ньюкасла". В том домашнем поединке "клинки" уступили 0:8. В прошлом туре "Шеффилд" на собственном стадионе принимал "Манчестер Юнайтед". Долго боролись с давлением "манкунианцев" подопечные Хекингботтома. Даже удалось заработать пенальти и продать его. Однако точный дальний удар Далота похоронил все надежды на хоть ничью.

Кадры гостей

Достаточно объемный лазарет у клинков. В настоящее время вне игры находятся Иган, Бешем, Ахмедходжич, Лоу, Осула, Джеббисон, Норрингтон-Дэвис. Также под вопросом Балдок и Макберни. Последний – автор гола в матче против МЮ – травмировался как раз в поединке с “манкуниацами” и был заранее заменен.

Последние пять матчей Арсенала и Шеффилд Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

24.10. Севилья – Арсенал 1:2 (ЛЧ)

21.10. Челси – Арсенал 2:2 (АПЛ)

08.10. Арсенал – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

03.10. Ланс – Арсенал 2:1 (ЛЧ)

30.09. Борнмут – Арсенал 0:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.10. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

07.10. Фулхэм – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)

30.09. Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

24.09. Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл 0:8 (АПЛ)

16.09. Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)

Последние пять матчей между командами

11.04.21. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:3 (АПЛ)

04.10.20. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)

28.06.20. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 1:2 (Кубок Англии)

18.01.20. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 1:1 (АПЛ)

21.10.19. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Тоттенхэм 10 8 2 0 22 - 9 26 2 Манчестер Сити 9 7 0 2 19 - 7 21 3 Арсенал 9 6 3 0 18 - 8 21 4 Ливерпуль 9 6 2 1 20 - 9 20 5 Астон Вилла 9 6 1 2 23 - 13 19 6 Ньюкасл 9 5 1 3 24 - 9 16 7 Брайтон энд Хоув Альбион 9 5 1 3 22 - 18 16 8 Манчестер Юнайтед 9 5 0 4 11 - 13 15 9 Вест Хэм Юнайтед 9 4 2 3 16 - 16 14 10 Челси 9 3 3 3 13 - 9 12 11 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8 - 13 12 12 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11 - 15 11 13 Фулхэм 9 3 2 4 8 - 15 11 14 Брентфорд 9 2 4 3 14 - 12 10 15 Ноттингем Форест 9 2 4 3 10 - 12 10 16 Эвертон 9 2 1 6 9 - 14 7 17 Лутон Таун 9 1 2 6 8 - 17 5 18 Бернли 9 1 1 7 7 - 23 4 19 Борнмут 9 0 3 6 6 - 20 3 20 Шеффилд Юнайтед 9 0 1 8 7 - 24 1

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Шеффилд Юнайтед

Прогноз матча Арсенал – Шеффилд Юнайтед от UA-Football

"Клинки" за четыре гостевых матча этого сезона набрали ноль очков. Предусловий сегодня улучшать статистику точно нет. “Арсенал” обязательно должен побеждать – только вопрос, с каким счетом. Позади – тяжелый матч, в следующую среду – еще один непростой гостевой поединок с "Вест Хэмом" в Кубке лиги. Дальше будут "Ньюкасл" и снова "Севилья". Сегодня тот день, когда стоит поберечь силы. Прогноз: Победа "Арсенала" 3:0.