Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.10.23
Шанс Зинченко и "канониров" в целом на реабилитацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 10 тур
28 октября, 17:00. "Эмирейтc" (Лондон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Совершенно разные задачи у сегодняшних соперников. “Арсенал” продолжает бороться за чемпионство, в то время как “Шеффилд” борется за выживание. "Клинки" за девять туров набрали всего одно очко. На "Эмирейтс" их цель ограничится туризмом.
Новости Арсенала
В прошлом туре "Арсенал" сыграл вничью с "Челси". Это был тот поединок, в котором одно очко было именно заработано. Благодаря супервыступлению Мудрика "пенсионеры" забили дважды, однако "канониры" сумели в последние 15 минут восстановить паритет. Все-таки есть характер не проигрывать в Лондонском дерби. Благодаря набранному зачетному пункту удалось удержаться в тройке лидеров, но к первому "Тоттенхэму" уже пять очков (“шпоры” сыграли на один матч больше).
Посреди недели "Арсенал" праздновал победу в не менее важном турнире. В выездном матче Лиги чемпионов против "Севильи" лондонцы дважды отличились до 53 минуты и удержали преимущество в счете. Это была вторая победа на стадии группового этапа. Пока команда занимает первое место в квартете, хотя это лидерство нельзя назвать уверенным.
Кадры хозяев
В матче против "Севильи" Артета решил вообще не выпускать Зинченко. Он довольно плохо сыграл в обороне с “Челси” – тогда Томиясу вышел на старте второго тайма. С "Севильей" японец провел весь матч на привычной для украинца позиции. Возможно, Зинченко получит шанс на реабилитацию сегодня – тогда, когда придется постоянно атаковать. А точно не сыграют Парти и Тимбер. Габи Жезус под вопросом – он матч против "андалусийцев" доиграть не смог из-за повреждения.
Новости Шеффилд Юнайтед
Нельзя назвать результаты “клинков” черной полосой. У них в общем-то неудачный текущий сезон. За 10 матчей удалось сыграть вничью только раз – против "Эвертона" дома. Даже в Кубке лиги во встрече против команды третьего дивизиона не удалось выиграть. Поединок против “Линкольна” дошел до серии пенальти, в который подопечные Хекингботтома трижды не реализовали удар с точки. Полный провал.
В рамках чемпионата у "Шеффилда" наибольшее количество пропущенных мячей – 24. Особенно болезненным стал матч 24 сентября против "Ньюкасла". В том домашнем поединке "клинки" уступили 0:8. В прошлом туре "Шеффилд" на собственном стадионе принимал "Манчестер Юнайтед". Долго боролись с давлением "манкунианцев" подопечные Хекингботтома. Даже удалось заработать пенальти и продать его. Однако точный дальний удар Далота похоронил все надежды на хоть ничью.
Кадры гостей
Достаточно объемный лазарет у клинков. В настоящее время вне игры находятся Иган, Бешем, Ахмедходжич, Лоу, Осула, Джеббисон, Норрингтон-Дэвис. Также под вопросом Балдок и Макберни. Последний – автор гола в матче против МЮ – травмировался как раз в поединке с “манкуниацами” и был заранее заменен.
Последние пять матчей Арсенала и Шеффилд Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 24.10. Севилья – Арсенал 1:2 (ЛЧ)
- 21.10. Челси – Арсенал 2:2 (АПЛ)
- 08.10. Арсенал – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 03.10. Ланс – Арсенал 2:1 (ЛЧ)
- 30.09. Борнмут – Арсенал 0:4 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 21.10. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 07.10. Фулхэм – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)
- 30.09. Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 24.09. Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл 0:8 (АПЛ)
- 16.09. Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)
Последние пять матчей между командами
11.04.21. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:3 (АПЛ)
04.10.20. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)
28.06.20. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 1:2 (Кубок Англии)
18.01.20. Арсенал – Шеффилд Юнайтед 1:1 (АПЛ)
21.10.19. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2
|Манчестер Сити
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|3
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18 - 8
|21
|4
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|6
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8
|Манчестер Юнайтед
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|11
|Кристал Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|13
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|15
|Ноттингем Форест
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
|19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20
|Шеффилд Юнайтед
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Шеффилд Юнайтед
Прогноз матча Арсенал – Шеффилд Юнайтед от UA-Football
"Клинки" за четыре гостевых матча этого сезона набрали ноль очков. Предусловий сегодня улучшать статистику точно нет. “Арсенал” обязательно должен побеждать – только вопрос, с каким счетом. Позади – тяжелый матч, в следующую среду – еще один непростой гостевой поединок с "Вест Хэмом" в Кубке лиги. Дальше будут "Ньюкасл" и снова "Севилья". Сегодня тот день, когда стоит поберечь силы. Прогноз: Победа "Арсенала" 3:0.
Популярное сейчас
- Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10
- Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
Новости по теме
- 08:24 Прогнозы на футбол Тоттенхэм – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 23.10.2023
- 00:32 Зарубежные Трижды в одну реку не войдешь? Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.10.23
- 13:57 Прогнозы на футбол Тоттенхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 30.09.2023