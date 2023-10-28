Каррагер: Тен Хаг подписал в МЮ 16 игроков на 400 миллионов фунтов. Изменить команду ему не удалось

Бывший защитник "Ливерпуля", а теперь телеэксперт Джейми Каррагер выразил критику в адрес главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.

“С июля 2022 года тен Хаг подписал 16 игроков на 400 миллионов фунтов.

По любым меркам и независимо от того, насколько непопулярными персонами владельцы клуба, этого достаточно для тренера, чтобы радикально сменить команду.

Если уж на то пошло, он получил слишком много власти и контроля над трансферной политикой, поскольку подбор игроков был очень плохим. Многие новички были подобраны тен Хагом собственноручно, и многих из них он тренировал в своих предыдущих клубах, поэтому самое удивительное то, насколько слабо они повлияли на изменение стиля команды.

Я ожидал, что МЮ станет лучшей версией “Аякса”, когда он был назначен. Идея, видимо, заключалась в том, чтобы навязать хваленую голландскую систему футбола, основанную на владении мячом, иначе в чем был смысл охоты на него?

Никто не требовал создать чемпионскую команду за один или даже два года, но было разумно предположить, что игра состава будет четко отличаться от тактических установок Сульшера или Моуринью.

Но это не так. Их план игры практически похож. У МЮ тен Хага нет ничего голландского.

Если "Юнайтед" добьется успеха на этих выходных, то это произойдет благодаря использованию контратаковой тактики, которая принесла Сульшеру и Моуринью лучший результат в первые несколько лет их работы", - сказал Каррагер.