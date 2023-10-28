АПЛ. Борнмут – Бернли 2:1. Андеграунд-альтернатива Эль-Класико, победный гол с центра поля и миллиметровый офсайд на последних секундах

Илья Забарный провел ровный поединок – без серьезных ошибок, разве что с небольшими помарками. Украинец расположился в тройке центрбеков и регулярно начинал атаки "Борнмута", исполняя роль разыгрывающего и забрасывая снаряд то на левый фланг, то на правый. Без мяча Забарный качественно подчищал за партнерами.

"Борнмут" активно начал поединок, на правах хозяев организовал несколько неплохих вылетов на ворота Траффорда, но дивидендов из стартовых атак не имел. Зато "Бернли" выжал максимум на обычном угловом. От навеса в штрафную "вишни" отбились, правда, о зоне подбора они забыли – Тейлор выстрелом слету в касание вколотил мяч в пустую шестерку. Раду даже не видел момента удара, а Чарли забил свой первый гол за "бордовых" после 6 лет нахождения в клубе.

Стоит отдать "Борнмуту" должное, хозяева не стушевались и методично продолжили наступать. Тавернье замкнул прострел Семеньо над воротами, испортив прекрасный момент для взятия ворот. Впрочем, Антуан через несколько минут взял ситуацию в свои руки: сам запрессинговал соперника, сам продвинулся к воротам, сам сравнял счет. Отметим, что оба гола в первом тайме проверил на легитимность VAR, никаких нарушений бригада арбитров не обнаружила.

Во второй половине встречи "Борнмут" продолжил действовать с позиции силы. Давил, бежал, активничал, владел мячом. "Бернли" держался до экватора 45-минутки. Биллинг перехватил передачу соперника и результативно запустил сферу за спину Траффорду – голкипер лишь задел снаряд кончиками пальцев.

Под занавес встречи "Бернли" ожидаемо пошел на штурм владений "вишен". На последних минутах основного времени 34-летний Джей Родригес добежал до мяча и остроумно подбил его в газон, после чего сфера полетела по недостижимой для Раду траектории. Гол очень долго проверяли на VAR (будто никто из судей не хотел брать на себя ответственность) и не зря, ведь ветеран забежал в миллиметровый офсайд. Затем Раду откровенно спас "Борнмут", Берге расстреливал голкипера хозяев впритык, с метра.

Подопечные Ирраолы зарабатывают первые три очка в текущем розыгрыше АПЛ и покидают зону вылета (17-е место). "Бернли" Венсана Компани идет на предпоследней позиции.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Борнмут" – "Бернли" 2:1

Голы: Семеньо (22), Биллинг (76) – Тейлор (11)

Гол, забитый Родригесом на 89-й минуте, был отменен после просмотра VAR из-за офсайда

"Борнмут": Раду – Мефам, Забарный, Келли – Эйронз (Смит, 85), Скотт, Биллинг (Ротуэлл, 82), Тавернье (Керкез, 82) – Семеньо (Уаттара, 69), Кристи – Соланке

"Бернли": Траффорд – Да Силва, О'Ши, Аль-Дахил, Тейлор – Гудмундссон (Редмонд, 81), Каллен (Берге, 60), Браунхилл – Колеошо (Трезор, 81), Амдуни (Родригес, 46), Зарури (Ларсен, 68)

Предупреждения: Биллинг (77), Уаттара (84) – Каллен (28), Тейлор (56), Аль-Дахил, (67)