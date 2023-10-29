Ливерпуль – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.10.23

Английская Премьер-лига, 10 тур

29 октября, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крис Кавана

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За стартовые девять туров чемпионата "Ливерпуль" набрал вдвое больше очков, чем "Ноттингем Форест". Также "мерсисайдцы" забили вдвое больше голов (20 против 10), а вот пропустили совсем на немного меньше (9 против 12). Даже если не смотреть на цифры, то подопечные Клоппа явно на более высоком уровне, чем "лесники". История личных противостояний тоже подтверждает это: на "Энфилде" "Ноттингем" еще не побеждал в рамках АПЛ.

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Новости Ливерпуля

На этой неделе "мерсисайдцы" уже провели один матч. В прошлый четверг в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Клоппа встречались с "Тулузой". Три гола в первом тайме и еще два во втором подарили "Ливерпулю" легкую победу. За три матча ЛЕ команда набрала максимальные девять очков. О евровесне можно не беспокоиться.

В рамках АПЛ также все более-менее спокойно, особенно если сравнивать с прошлым сезон. Разве что “мерсисайдцев” до сих пор болит и несправедливое поражение от “Тоттенхэма” месячной давности. Другой результат действительно мог сменить позиции в верхней части турнирной таблицы. Однако пока "Ливерпуль" замыкает первую четверку с шестиочковым отрывом от лидеров "шпор". В частности, в последнем на данный момент поединке чемпионата "мерсисайдцы" победили в рамках дерби "Эвертон" со счетом 2:0.

Кадры хозяев

Кертис Джонс в том зловещем матче против “шпор” получил красную карточку и до сих пор пропускает поединки из-за дисквалификации. Также есть три потери из-за травм. Тьяго и Байчетич уже долго в лазарете, а Робертсон повредил плечо в матче против Испании и уже пропустит третий подряд поединок.

Новости Ноттингем Форест

"Лесники" – короли ничьих. В прошлом сезоне они 11 раз завершили поединки с равным счетом в рамках чемпионата. В текущем внутреннем первенстве "Ноттингем" идут в лидерах по количеству ничейных результатов. В последних пяти поединках подопечные Купера также четырежды не определяли победителей.

Особенно досадным был матч девятого тура против "Лутона", когда Вуд оформил дубль. “Ноттингем” вел в счете 2:0, но на 83 и 90+2 минутах пропустил, потеряв два очка. В то же время в двух встречах из последних пяти "лесники" отыграли отставание в счете по ходу матча. В целом наработка "Ноттингема" позволяет команде занимать 15 место в турнирной таблице.

Кадры гостей

Четыре подопечных Купера сегодня точно не сыграют. Речь идет о Данилу, Монтьеле, Ориги и Хадсоне-Одои. Также под вопросом участие Авонии, Эланги, Тавареша и Фелипе.

Последние пять матчей Ливерпуля и Ноттингем Форест

Последние пять встреч хозяев

26.10. Ливерпуль – Тулуза 5:1 (Лига Европы)

21.10. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

08.10. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

05.10. Ливерпуль – Сент-Жиллуаз 2:0 (Лига Европы)

30.09. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.10. Ноттингем Форест – Лутон 2:2 (АПЛ)

07.10. Кристал Пелас – Ноттингем Форест 0:0 (АПЛ)

01.10. Ноттингем Форест – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

18.09. Ноттингем Форест – Бернли 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

22.04.2023. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

22.10.2022. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

20.03.2022. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (Кубок Англии)

05.04.1999. Ноттингем Форест – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

24.10.1998. Ливерпуль – Ноттингем Форест 5:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Тоттенхэм 10 8 2 0 22 - 9 26 2 Арсенал 10 7 3 0 23 - 8 24 3 Манчестер Сити 9 7 0 2 19 - 7 21 4 Ливерпуль 9 6 2 1 20 - 9 20 5 Астон Вилла 9 6 1 2 23 - 13 19 6 Ньюкасл 10 5 2 3 26 - 11 17 7 Брайтон энд Хоув Альбион 9 5 1 3 22 - 18 16 8 Манчестер Юнайтед 9 5 0 4 11 - 13 15 9 Вест Хэм Юнайтед 9 4 2 3 16 - 16 14 10 Брентфорд 10 3 4 3 16 - 12 13 11 Челси 10 3 3 4 13 - 11 12 12 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13 - 17 12 13 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8 - 13 12 14 Фулхэм 9 3 2 4 8 - 15 11 15 Ноттингем Форест 9 2 4 3 10 - 12 10 16 Эвертон 9 2 1 6 9 - 14 7 17 Борнмут 10 1 3 6 8 - 21 6 18 Лутон Таун 9 1 2 6 8 - 17 5 19 Бернли 10 1 1 8 8 - 25 4 20 Шеффилд Юнайтед 10 0 1 9 7 - 29 1

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест

Прогноз на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест от UA-Football

“Мерсисайдцы” уже третий матч подряд проводят на ЄЭнфилде”. Это комфортные условия, дающие команде больше возможностей и времени. Дома "Ливерпуль" имеет безумное преимущество не только чисто над "Ноттингемом", но и в целом. В этом сезоне "мерсисайдцы" выиграли все матчи на "Энфилде", забив минимум дважды. В то же время "лесники" имеют лучшее количество забитых среди восьми самых низких команд чемпионата. Прогноз: Победа “Ливерпуля”+обе забьют (Кф 2,3).