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Фернандеш: Тен Хаг общается с командой через группу лидеров

Англия
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Выстроил модель разговора с футболистами

Фернандеш: Тен Хаг общается с командой через группу лидеров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш прокомментировал коммуникацию главного тренера Эрика тен Хага с командой.

“Отношения с ним очень хорошие. Он нашел группу лидеров, с которыми он хочет вести коммуникацию.

Он разговаривает непосредственно со мной, когда хочет, чтобы я что-то сказал, передал что-то через группу, то же с близкой группой игроков”, - сказал Фернандеш.

Отметим, что МЮ победил в последних трех матчах подряд. Следующий поединок "манкунианцы" проведут сегодня в 17:30. Соперником станет "Манчестер Сити".

Сейчас “красные дьяволы” занимают восьмое место в АПЛ. В группе Лиги чемпионов они идут на третьей позиции.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
Fabrizio Romano

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