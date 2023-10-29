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Фернандеш: Тен Хаг общается с командой через группу лидеров
Выстроил модель разговора с футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш прокомментировал коммуникацию главного тренера Эрика тен Хага с командой.
“Отношения с ним очень хорошие. Он нашел группу лидеров, с которыми он хочет вести коммуникацию.
Он разговаривает непосредственно со мной, когда хочет, чтобы я что-то сказал, передал что-то через группу, то же с близкой группой игроков”, - сказал Фернандеш.
Отметим, что МЮ победил в последних трех матчах подряд. Следующий поединок "манкунианцы" проведут сегодня в 17:30. Соперником станет "Манчестер Сити".
Сейчас “красные дьяволы” занимают восьмое место в АПЛ. В группе Лиги чемпионов они идут на третьей позиции.
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