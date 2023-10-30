Рой Кин о Бруну: Лишил бы его капитанства в МЮ. Он ноет, стонет - полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал Эрика тен Хага лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки после поражения в дерби с "Манчестер Сити" (0:3).

"После того, что я сегодня увидел, я бы лишил Фернандеша капитанской повязки. Он не подходит на роль капитана.

Он ноет, стонет. Я бы начал с этого, потому что это во власти тренера. Он - полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана", - сказал Рой Кин.