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Рой Кин о Бруну: Лишил бы его капитанства в МЮ. Он ноет, стонет - полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана

Англия
(1 голосов)

Кин сомневается в лидерских качествах Бруну Фернандеша

Рой Кин о Бруну: Лишил бы его капитанства в МЮ. Он ноет, стонет - полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин призвал Эрика тен Хага лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки после поражения в дерби с "Манчестер Сити" (0:3).

"После того, что я сегодня увидел, я бы лишил Фернандеша капитанской повязки. Он не подходит на роль капитана.

Он ноет, стонет. Я бы начал с этого, потому что это во власти тренера. Он - полная противоположность тому, чего мне бы хотелось от капитана", - сказал Рой Кин.

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В статье: Рой Кин АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
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Источник:
bbc

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