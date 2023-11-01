Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 01.11.2023

Кубок английской лиги

Четвертый раунд (1/8 финала)

1 ноября, 22:15. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

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В прошлом сезоне именно МЮ и “Ньюкасл” встретились в решающем матче за трофей Кубка лиги. Тогда “сороки” подошли к финалу далеко не в оптимальной форме, в то время как “манкунианцы” имели довольно неплохой темп. Подопечные тен Хага этим воспользовались и взяли трофей. Сегодня они продолжают защищать свой титул в ранге действующего чемпиона.

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Манчестер Юнайтед

В минувшее воскресенье "манкунианцы" приняли участие в центральном матче тура АПЛ. Словосочетание "приняли участие" лучше всего сюда подходит. Ведь подопечные тен Хага стали статистами своего же разгрома на “Олд Траффорд” в дерби против “Манчестер Сити”. Слишком, слишком слабый МЮ, как команда, чтобы противостоять такому гегемону английского футбола, как "Сити". В итоге "красным дьяволам" за почти 100 (с компенсированным временем) минут удалось столько раз ударить в створ ворот соперника, столько же и пропустить голов (по три).

Перед матчем против МС предшествовала серия из трех побед. Однако эти положительные результаты были получены в матчах против команд со значительно более слабым подбором исполнителей. Но даже у них удалось одержать верх со сверхбольшими усилиями и только в один мяч. Чего стоит только поединок против “Брентфорда” 7 октября. До 90+2 минуты МЮ проигрывал 0:1, но чудо-Мактоминей все-таки спас "Манчестер Юнайтед".

Кадры хозяев

В защите МЮ до сих пор проблемы. В настоящее время в лазарете находятся Шоу, Мартинес, Маласия и Уан-Биссака. Повезло манкунианцам, что хоть Регилон восстановился от травмы и теперь не нужно Амрабата ставить на фланг обороны. Также вне игры Санчо – из-за решения тренера.

Новости Ньюкасла

"Сороки" тоже не слишком удачно провели в минувшие выходные. Они встречались в гостях против "Вулверхэмптона" – команды провели довольно ровную игру. Даже дубль Уилсона не помог "Ньюкаслу" – "волки" дважды по ходу матча отыгрывались. Потеря очков увеличила отрыв от зоны Лиги чемпионов до шести зачетных пунктов. Только начали подъем…

В период с 24 сентября по 21 октября "сороки" одержали пять побед и однажды сыграли вничью во всех турнирах. Далее последовало домашнее поражение от "Боруссии" Дортмунд в ЛЧ. Интересный, интенсивный, атакующий матч, однако не хватило удачи подопечным Хау. Потом – вышеупомянутая ничья из "вулвз". Или это все-таки не об удаче? Ведь бороться сразу в трех турнирах (а еще впереди Кубок Англии) – задача не из простых.

Кадры гостей

Тем более что пустым лазаретом "сороки" похвастаться не могут. Там, например, находится второй лучший бомбардир команды Александер Исак. Также с травмами важные Барнс, Ботман и Андерсон. Мерфи тоже сейчас залечивает повреждения. А вот у Сандро Тонали травмы нет, по крайней мере, физической. Он дисквалифицирован до конца сезона. И как здесь держать темп?

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

29.10. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

24.10. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0 (ЛЧ)

21.10. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

07.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

03.10. Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

28.10. Вулвергемптон – Ньюкасл Юнайтед 2:2 (АПЛ)

25.10. Ньюкасл Юнайтед – Боруссия Дортмунд 0:1 (ЛЧ)

21.10. Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас 4:0 (АПЛ)

08.10. Вест Хэм – Ньюкасл Юнайтед 2:2 (АПЛ)

04.10. Ньюкасл Юнайтед – ПСЖ 4:1 (ЛЧ)

Путь команд в Кубке лиги

Третий раунд (1/16 финала)

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:0

Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити 1:0

Последние пять личных встреч между соперниками

02.04.23. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

26.02.23. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 2:0 (Кубок лиги)

16.10.22. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 0:0 (АПЛ)

27.12.21. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

11.09.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 4:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл от UA-Football

“Манкунианцы” сейчас чуть ли не в критически плохой форме. Но и "сороки" не могут похвастаться хорошими новостями. У обоих идет спад, и сегодня у команд есть шанс хотя бы на психологический подъем. Возможно МЮ индивидуально сильнее, однако “Ньюкасл” лучше выглядит, как команда. Против таких соперников "красным дьяволам" играть тяжело. Прогноз: “Ньюкасл” не проиграет в основное время (Кф 1,78).