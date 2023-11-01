Игроки МЮ считают, что жесткий подход тен Хага негативно влияет на гармонию и сплоченность в команде - Источник

По информации Daily Mail, игроки манкунианцев опасаются, что жесткий подход главного тренера к решению некоторых проблем плохо сказывается на гармонии в команде.

Футболисты считают, что обращение тен Хага с определенными людьми негативно повлияло на сплоченность "Юнайтед".

Напомним, в начале сентября между тен Хагом и Джейдоном Санчо возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3). После игры тренер объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: "Я долго был козлом отпущения - несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

После 10 проведенных туров АПЛ "МЮ" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.