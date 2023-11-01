Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Манчестер Юнайтед” испытывает большие проблемы в чемпионате Англии, проиграв пять из десяти матчей. В Лиге чемпионов у команды тен Хага тоже всего одна победа в трех турах. Кубок английской лиги совсем не к месту. Однако, возможно он наоборот станет отдушиной для МЮ?

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Кубок английской лиги, четвертый раунд

1 ноября 2023. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 22:15 "Ньюкасл"

Телетрансляція – Setanta Sports+