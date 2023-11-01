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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Повтор финала Кубка лиги-2023 – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” испытывает большие проблемы в чемпионате Англии, проиграв пять из десяти матчей. В Лиге чемпионов у команды тен Хага тоже всего одна победа в трех турах. Кубок английской лиги совсем не к месту. Однако, возможно он наоборот станет отдушиной для МЮ?
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Кубок английской лиги, четвертый раунд
1 ноября 2023. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" 22:15 "Ньюкасл"
Телетрансляція – Setanta Sports+
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - НьюкаслСмотреть трансляцию
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