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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Повтор финала Кубка лиги-2023 – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Манчестер Юнайтед” испытывает большие проблемы в чемпионате Англии, проиграв пять из десяти матчей. В Лиге чемпионов у команды тен Хага тоже всего одна победа в трех турах. Кубок английской лиги совсем не к месту. Однако, возможно он наоборот станет отдушиной для МЮ?

Кубок английской лиги, четвертый раунд

1 ноября 2023. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 22:15 "Ньюкасл"

Телетрансляція – Setanta Sports+

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
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