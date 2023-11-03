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Игрок Тоттенхэма Деян Кулушевски объяснил разницу между Постекоглу и Конте

Англия

Деян сравнил теперешнего и бывшего наставника

Игрок Тоттенхэма Деян Кулушевски объяснил разницу между Постекоглу и Конте

Getty Images/Global images Ukraine

UA-Футбол
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Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулушевски ответил на вопрос о том, в чем заключается различие между нынешним главным тренером "шпор" Ангелосом Постекоглу и бывшим наставником лондонской команды Антонио Конте.

"Он привнес в команду много счастья и радости, заставил нас поверить в себя. Он фантастический человек и невероятный тренер. Мы очень счастливы, что можем работать с таким специалистом, как он", - приводит слова Кулушевски журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

Напомним, австралийский специалист возглавил "Тоттенхэм" прошлым летом. При нем после десяти туров английской Премьер-лиги "шпоры" набрали 26 очков и сейчас занимают первое место в чемпионате.

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Источник:
Ben Jacobs
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