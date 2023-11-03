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Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Сможет ли Илья Забарный остановить Холанда?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" набирает ход и после уничтожения своих принципиальных оппонентов в манчестерском дерби их ждет матч против проблемного "Борнмута", который на неделе вылетел из Кубка Английской Лиги.
Пеп Гвардиола готов продолжать свою победную серию, а вот Андони Ираола, над которым сгущаются тучи, имеет перед собой чрезвычайно сложный вызов. Сможет ли "Борнмут" вместе с Ильей Забарным выстоять против Холанда и компании? Узнаем совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.