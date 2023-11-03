Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" набирает ход и после уничтожения своих принципиальных оппонентов в манчестерском дерби их ждет матч против проблемного "Борнмута", который на неделе вылетел из Кубка Английской Лиги.

Пеп Гвардиола готов продолжать свою победную серию, а вот Андони Ираола, над которым сгущаются тучи, имеет перед собой чрезвычайно сложный вызов. Сможет ли "Борнмут" вместе с Ильей Забарным выстоять против Холанда и компании? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 ноября.

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