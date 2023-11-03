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Каземиро не поможет Манчестер Юнайтед ближайшие несколько недель: у него травма бедра

Англия

Очередное повреждение в составе Манчестер Юнайтед

Каземиро не поможет Манчестер Юнайтед ближайшие несколько недель: у него травма бедра

Фото: twitter.com/LaLiga

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"Манчестер Юнайтед" сообщает, что у Каземиро повреждение задней поверхности стегна. Его восстановление займет несколько недель.

Бразилец получил травму во время матча с "Ньюкаслом" (0:3) в Кубке английской лиги. Вместо него на поле появился Софиян Амрабат.

Полузащитник присоединился к Лисандро Мартинесу и Люку Шоу в лазарете.

В этом сезоне Каземиро провел за "МЮ" уже 12 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

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Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com
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