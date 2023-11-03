Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каземиро не поможет Манчестер Юнайтед ближайшие несколько недель: у него травма бедра
Очередное повреждение в составе Манчестер Юнайтед
Фото: twitter.com/LaLiga
"Манчестер Юнайтед" сообщает, что у Каземиро повреждение задней поверхности стегна. Его восстановление займет несколько недель.
Бразилец получил травму во время матча с "Ньюкаслом" (0:3) в Кубке английской лиги. Вместо него на поле появился Софиян Амрабат.
Полузащитник присоединился к Лисандро Мартинесу и Люку Шоу в лазарете.
В этом сезоне Каземиро провел за "МЮ" уже 12 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:manutd.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн