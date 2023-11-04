"Это неприемлемо": Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Рашфордом

Как сообщает Manchester evening news, главный тренер "Манчестер Юнайтед" негативно высказался о походе нападающего Маркуса Рашфорда в ночной клуб после поражения от "Манчестер Сити" 0:3.

Мне известно об этом, и я говорил с Маркусом по поводу этой ситуации. Я сказал, что это неприемлемо, он извинился.

Будет ли Рашфорд оштрафован за этот поступок - неизвестно.

Напомним, после 10 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице.