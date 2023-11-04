  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Это неприемлемо": Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Рашфордом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это неприемлемо": Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Рашфордом

Англия
Обновлено

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал неприемлемое поведения Рашфорда

"Это неприемлемо": Эрик тен Хаг высказался о ситуации с Рашфордом

Фото: https://twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Как сообщает Manchester evening news, главный тренер "Манчестер Юнайтед" негативно высказался о походе нападающего Маркуса Рашфорда в ночной клуб после поражения от "Манчестер Сити" 0:3.

Мне известно об этом, и я говорил с Маркусом по поводу этой ситуации. Я сказал, что это неприемлемо, он извинился.

Будет ли Рашфорд оштрафован за этот поступок - неизвестно.

Напомним, после 10 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.11.23
yellow-arrow
Гол Мудрика в ворота Арсенала признан лучшим голом Челси в октябре. ВИДЕО
yellow-arrow
Каземиро не поможет Манчестер Юнайтед ближайшие несколько недель: у него травма бедра
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester evening news
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде