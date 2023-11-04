Английский клуб планирует подписать Мбаппе летом 2024

"Ливерпуль" намерен подписать Килиана Мбаппе летом 2024 года.

Как сообщает французское издание L'equipe, "Ливерпуль" не первый год следит за французским нападающим Килианом Мбаппе, "мерсисайдцы" считают, что Мбаппе рассматривает их клуб для продолжения карьеры, также "Ливерпуль" считает, что форвард "ПСЖ" может достаться им бесплатно.

Напомним, Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года и его контракт рассчитан до июня 2024 года.