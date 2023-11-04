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Английский клуб планирует подписать Мбаппе летом 2024

Англия
Обновлено

Ливерпуль планирует подписать Килиана Мбаппе

Английский клуб планирует подписать Мбаппе летом 2024

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Ливерпуль" намерен подписать Килиана Мбаппе летом 2024 года.

Как сообщает французское издание L'equipe, "Ливерпуль" не первый год следит за французским нападающим Килианом Мбаппе, "мерсисайдцы" считают, что Мбаппе рассматривает их клуб для продолжения карьеры, также "Ливерпуль" считает, что форвард "ПСЖ" может достаться им бесплатно.

Напомним, Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года и его контракт рассчитан до июня 2024 года.

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Ливерпуль Килиан Мбаппе
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Источник:
L'equipe
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