АПЛ. Гол Миколенко едва не принес Эвертону победу, Ярмолюк побеждает с Брентфордом и первые три очка Шеффилд Юнайтед

Шон Дайч против Роберто Де Дзерби: встреча двух футбольных полярностей, ведь первый придерживается своего классического стиля, благодаря которому и сделал себе имя в английском футболе, а второй - любит рисковать и играть максимально агрессивно, не особо отталкиваясь от стиля соперника. Наблюдать за подобным шоу было увлекательно, особенно из-за гола Виталия Миколенко, но это уже опережение событий, пойдем по порядку.

Старт матча был за "ирисками", первый реально опасный момент был Абдулая Дукуре, но на его попытку среагировал Вербрюгген. А уже во второй атаке команда Дайча открыла счет. Все началось с перехвата в центре поля от Виталия Миколенко, который после этого побежал в штрафную площадку. Подача от Макнила нашла украинца, после удара которого голкипер "чаек" отбил перед собой, а уже со второй попытки и не без помощи рикошета от колена Льюиса Данка Миколенко все же нашел сетку ворот соперника. Это первый гол Виталия в этом сезоне и второй в целом в АПЛ и хозяева вышли вперед неожиданно быстро.

Уже через несколько минут капитан "Брайтона" исправился за тот неудачный рикошет, прекрасно замкнув подачу со штрафного и сравняв счет, но после просмотра ВАР у Данка был зафиксирован офсайд, поэтому гол отменили.

Если вы ожидали, что "Эвертон" не сядет в оборону и не начнет играть от соперника, которому необходимо сравнивать счет, то зря, потому что дальше матч действительно развивался по такому прозаическому и ожидаемому сценарию. Впрочем, "чайкам" было чрезвычайно трудно противостоять низкому блоку "ирисок". Если у подопечных Де Дзерби и были шансы сравнять, то только во втором тайме в буквально единичные, ведь вспомнить стоит только удар от Гросса выше ворот после прохода Митомы, ну и удар со штрафного от Данка, который также не попал в цель.

Впрочем "Брайтон" все же сравнял счет благодаря стараниям Каору Митомы, но сколько же везения понадобилось японцу, чтобы этот мяч залетел в ворота. После его прострела круглый попал в ноу Эшли Янгу и рикошетом перелетел через Пикфорда. Это было красиво, но доля удачи просто колоссальная. 1:1.

Сушить и отстаивать результат умели все команды Шона Дайча и "Эвертон" не является исключением. Они бы отстояли этот результат и сегодня, если бы им чуточку больше повезло, ведь от себя все зависящее они сделали на 100%. Сегодня футбольная проза едва не разбила поэзию, но поэзии в исполнении подопечных Де Дзерби явно не хватало рифмы. Поэтому только ничья.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Том Робинсон (Англия)

"Эвертон" — "Брайтон" 1:1

Голы: Миколенко (7) — Янг (84, автогол)

*На 15-й минуте гол Льюиса Данка был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон, 90), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Гейе, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин (Бету, 90)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, Данк, ван Хеке — Адингра (Игорь, 90), Милнер (Буонанотте, 79), Гилмор (Дауд, 68), Митома — Гросс, Лаллана (Педро, 46) — Фергюсон (Фати, 68)

Предупреждения: Гейе (43), Дукуре (54), Брентуэйт (77), Тарковски (81) — Гилмор (20), Данк (23)

А в Лондоне состоялась настоящие перестрелка между местными командами. "Брентфорд" обыграл "Вест Хэм" в чрезвычайно тяжелом и в принципе равном противостоянии. Возможно, "молотобойцы" праздновали свою победу над "канонирами" на этой неделе слишком громко, что и не позволило им показать свои лучшие качества сегодня.

Сначала "пчелы" вышли вперед, чем уже шокировали гостей, впрочем Мохамед Кудус, который проводит очередной уверенный матч в футболке "Вест Хэма", нашел чем ответить, а неудержимый Джаррод Боуэн даже вывел свою команду вперед.

Однако второй тайм был настоящим кошмаром для команды Дэвида Мойеса. Ребята Франко забили дважды, повторно вышли вперед и удержали победный результат вплоть до финального свистка. Интересная перестрелка с несколько неожиданным финалом.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Брентфорд" — "Вест Хэм" 3:2

Голы: Мопе (11), Мавропанос (55, автогол), Коллинз (69) — Кудус (19), Боуэн (26)

"Брентфорд": Флеккен (Стракоша, 46) — Айер (Расмуссен, 79), Коллинз, Пиннок, Янельт (Ми, 90+1) — Оньека, Норгор, Йенсен (Ярмолюк, 79) — Мбемо, Мопе, Висса (Годдос, 89)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Эмерсон — Соучек, Уорд-Праус — Боуэн, Кудус, Бенрахма (Форнальс, 64) — Антонио (Ингз, 64)

Предупреждения: Айер (24) — Агерд (12), Соучек (52), Мавропанос (62)

Англичанин украинского происхождения Макс Килман проводил свой 100-й матч в рамках Английской Премьер-лиги и казалось, что матч против главного аутсайдера этого сезона в лице "Шеффилд Юнайтед" не может никак испортить такой выдающийся день в карьере. Но нет, может.

Сегодня "клинки" одержали свою первую победу в новом сезоне АПЛ и по очкам сравнялись с "Бернли", теперь у обоих коллективов по 4. Но какая же это была победа. Когда Арчер открыл счет на 72-й минуте достаточно тяжелого матча, то показалось, что первая победа вот она, лишь рукой подать. Но Жанрикнер Бельгард испортил праздник домашним трибунам своим голом в концовке основного времени.

Последние секунды добавленного времени и рефери после просмотра ВАР ставит пенальти в ворота "Вулверхэмптона". Это шанс одержать первую победу в сезоне, которым воспользовался Норвуд. 2:1 - сенсация. Впрочем у "волков" есть достаточно причин для такого выступления, главной из которых является травма Педру Нету. Без своего главного творца команда выглядит не так ярко.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Вулверхэмптон" 2:1

Голы: Арчер (72), Норвуд (90+10, с пенальти) — Бельгард (89)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Балдок, Трасти, Робинсон — Богл, Соуза, Норвуд, Гамер (Озборн, 90), Томас — Брюстер (Макати, 45+2), Арчер

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти (Силва, 81) — Семеду, Лемина, Дойл (Траоре, 70), Аит-Нури — Кунья, Хван — Калайджич (Бельгард, 61)

Предупреждения: Балдок (22), Гамер (89) — Доусон (49), Дойл (58), Силва (82)

Главное событие для "Кристал Пэлас" в противостоянии с "Бернли" - это даже не победа со счетом 2:0, а возвращение на поле Эберечи Эзе, без которого подопечным Роя Ходжсона было очень и очень тяжело в последние матчи. Наконец-то Эзе восстановился и может продолжать радовать своей игрой всех поклонников английского футбола.

Сегодня Эберечи появился на замену на 58-й минуте, впрочем дальше ждем только больше. Ну а что касается матча, то все получилось максимально прозаично, ведь фаворит в лице "орлов" забил в начале игры один гол и добавил второй в массивной концовке. Все спокойно и взвешенно. "Бернли" вместе с Венсаном Компани продолжает серию не очень удачных результатов, они вместе с "Шеффилд Юнайтед" остаются худшими командами лиги с 4-мя очками в активе.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Бернли" — "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Шлупп (22), Митчелл (90+5)

"Бернли": Траффорд — Витинью, Байер (Трезор, 86), О'Ши, Тейлор — Гудмундсон (Лаарсен, 90+2), Берге, Браунхилл — Колеошо (Одобер, 78), Амдуни (Редмонд, 78), Родригес

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд (Клайн, 70), Андерсен, Гейи, Митчелл — Дукуре (Эзе, 58), Лерма — Айю, Хьюз, Шлупп (Ахамада, 70) — Эдуар (Ричардс, 86)

Предупреждения: Эдуар (17), Гейи (45+3), Айю (45+3), Лерма (90), Андерсен (90+4)