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АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 6:1. ДОКУментально

Англия
Обновлено

1+4 по системе гол + пас от Жереми

АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 6:1. ДОКУментально

Getty Images_

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Илья Забарный провел на поле стадиона "Этихад" все 90 минут. Его команда пропустила 6 голов, но особо претензии не предъявить ни украинцу, ни его партнерам по обороне. Уж слишком большая разница в классе между "Манчестер Сити" и "Борнмутом". "Вишни" почти весь матч провели на своей половине поля, а Жереми Доку поймал сумасшедший кураж.

Первый тайм превратился в одну сплошную позиционную атаку "Манчестер Сити", перевес во владении стабильно достигал соотношения 75 на 25. До перерыва шансов у ворот Эдерсона у "Борнмута" не возникало вообще.

Зато "горожане" смогли конвертировать контроль в дивиденды. Три гола хозяев залетели в сетку ворот гостей всего за 7 минут, по полной программе оторвался Доку. Сперва бельгиец результативно сыграл в стенку с Родри, затем выкатил мяч словно на блюдечке под удар Бернарду Силве, после чего пробил в Аканджи, подарив Мануэлю гол.

В перерыве Гвардиола выпустил на поле Фодена вместо Холанда. Как стало известно уже после поединка, Эрлинг получил повреждение. Тем не менее, "Сити" и без норвежского бомбардира добил аутсайдера. Доку принял участие еще в двух голевых атаках: выкатил снаряд в ноги Фодену и запустил в прорыв все того же Силву. Последний гвоздь вбил Аке, Натан забил в ворота своей бывшей команды с передачи Оскара Бобба – воспитанника "горожан".

Во втором тайме "Борнмут" получил гораздо больше возможностей для собственных атак, "Сити" предоставлял гостям пространство, ведь сделал результат еще до перерыва. Соланке проверил на прочность перекладину, Синистерра появился со скамейки и замкнул качественный кросс с фланга.

Гол престижа стал небольшим утешением для Ирраолы и его подопечных. "Борнмут" пока вне зоны вылета, но "Лутон" еще не сыграл свой поединок в 11-м туре. В свою очередь "Сити" временно возглавил таблицу – теперь команда Пепа будет наблюдать за матчами "Арсенала" и "Тоттенхэма".

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Манчестер Сити" – "Борнмут" 6:1

Голы: Доку (30), Силва (33, 84), Аканджи (37), Фоден (64), Аке (88) – Синистерра (74)

На 47-й минуте гол Соланке был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Аканджи, Стоунз (Льюис, 71), Аке – Уокер, Родри (Филлипс, 71), Ковачич, Доку – Силва (Бобб, 85), Альварес (Нунес, 71) – Холанд (Фоден, 46)

"Борнмут": Раду – Эйронз, Мефам (Сенеси, 46), Забарный, Келли, Керкез – Кристи, Скотт (Ротуэлл, 44), Биллинг (Семеньо, 71), Тавернье (Синистерра, 72) – Соланке (Клюйверт, 85)

Предупреждение: Биллинг (32)

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.11.2023 в 19:30
От вам і претендент... Наш Ілля "перекрив йому кисень" так, що Ерлінг на другий тайм взагалі не вийшов Цікаво, що два футбольних сайта виставили Забарному протилежні оцінки... sofascore, як кращому захиснику 6,2 І є за що, бо 53 із 54 пасів ТОЧНІ! А whoscored 5,4 другий ззаду серед 5 +1 оборонців. Принаймні два не заблокував і м'ячі просвистіли у ворота.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
04.11.2023 в 19:30
От вам і претендент... Наш Ілля "перекрив йому кисень" так, що Ерлінг на другий тайм взагалі не вийшов Цікаво, що два футбольних сайта виставили Забарному протилежні оцінки... sofascore, як кращому захиснику 6,2 І є за що, бо 53 із 54 пасів ТОЧНІ! А whoscored 5,4 другий ззаду серед 5 +1 оборонців. Принаймні два не заблокував і м'ячі просвистіли у ворота.
Ответить
0
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