АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 6:1. ДОКУментально

Илья Забарный провел на поле стадиона "Этихад" все 90 минут. Его команда пропустила 6 голов, но особо претензии не предъявить ни украинцу, ни его партнерам по обороне. Уж слишком большая разница в классе между "Манчестер Сити" и "Борнмутом". "Вишни" почти весь матч провели на своей половине поля, а Жереми Доку поймал сумасшедший кураж.

