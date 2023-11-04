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Почеттино: Единственные команды, которыми я никогда не буду управлять, это Арсенал и Барселона

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Почеттино: Единственные команды, которыми я никогда не буду управлять, это Арсенал и Барселона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино опять высказался об "Арсенале" и "Барселоне" в контексте предстоящей игры лондонцев с "Тоттенхемом".

Я сказал, что единственные команды, которыми я никогда не буду руководить, это "Арсенал" и "Барселона". Это удивительное ощущение – вернуться к "шпорам" после четырех лет… Но это будет счастливый день. Я чувствую, что "шпоры" действительно могут выиграть чемпионат, они делают отличную работу.

Напомним, что в свое время Почеттино выступал за "Эспаньол" из Барселоны, сыграв за него более 250 матчей. Там же он и завершил свою профессиональную карьеру игрока. А с 2014 по 2019 годы тренировал лондонский "Тоттенхем", у которого особые отношения с лондонским "Арсеналом".

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Арсенал (Лондон) Барселона Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Fabrizio Romano
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