Почеттино: Единственные команды, которыми я никогда не буду управлять, это Арсенал и Барселона

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино опять высказался об "Арсенале" и "Барселоне" в контексте предстоящей игры лондонцев с "Тоттенхемом".

Я сказал, что единственные команды, которыми я никогда не буду руководить, это "Арсенал" и "Барселона". Это удивительное ощущение – вернуться к "шпорам" после четырех лет… Но это будет счастливый день. Я чувствую, что "шпоры" действительно могут выиграть чемпионат, они делают отличную работу.

Напомним, что в свое время Почеттино выступал за "Эспаньол" из Барселоны, сыграв за него более 250 матчей. Там же он и завершил свою профессиональную карьеру игрока. А с 2014 по 2019 годы тренировал лондонский "Тоттенхем", у которого особые отношения с лондонским "Арсеналом".