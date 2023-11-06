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Свободу моему отцу, - Луис Диас после гола Лутона

Англия
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Эмоциональный момент в АПЛ

Свободу моему отцу, - Луис Диас после гола Лутона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Гол вингера Луиса Диаса позволил "Ливерпулю" избежать поражения в игре с "Лутоном".

Диас проводил свой матч после похищения его родителей в Колумбии. Мать игрока была уволена, но отец все еще остается похищенным местными партизанами.

Забив свой гол, Диас продемонстрировал надпись на футболке "Свободу моему отцу".

Свободу моему отцу, - Луис Диас после гола Лутона - изображение 1
Свободу моему отцу, - Луис Диас после гола Лутона - изображение 2
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