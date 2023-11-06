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Свободу моему отцу, - Луис Диас после гола Лутона
Эмоциональный момент в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гол вингера Луиса Диаса позволил "Ливерпулю" избежать поражения в игре с "Лутоном".
Диас проводил свой матч после похищения его родителей в Колумбии. Мать игрока была уволена, но отец все еще остается похищенным местными партизанами.
Забив свой гол, Диас продемонстрировал надпись на футболке "Свободу моему отцу".
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