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Эпический промах Дарвина Нуньеса с нескольких метров и реакция Салаха

Англия
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Ливерпуль лишь на последних минутах спасся от поражения в матче с Лутоном

Эпический промах Дарвина Нуньеса с нескольких метров и реакция Салаха

Фото: twitter.com/LFC

UA-Футбол
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В матче 11 тура АПЛ "Ливерпуль" лишь на последних минутах спасся от поражения в матче с "Лутоном" 1:1. Уругвайский нападающий "мерсисайдцев" Дарвин Нуньес имел отличную возможность отличиться, однако упустил ее.

Отметим, что после одиннадцати матчей в АПЛ "Ливерпуль" имеет 24 очка, занимая третье место турнирной таблицы. "Лутон" с шестью баллами идет семнадцатым.

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