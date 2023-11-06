Эпический промах Дарвина Нуньеса с нескольких метров и реакция Салаха

В матче 11 тура АПЛ "Ливерпуль" лишь на последних минутах спасся от поражения в матче с "Лутоном" 1:1. Уругвайский нападающий "мерсисайдцев" Дарвин Нуньес имел отличную возможность отличиться, однако упустил ее.

How Abobi wan tell hin kids that Darwin Nunez missed this????????????‍♂️ pic.twitter.com/zCOKSksUMY — ????????????????????????️ (@Abobidey) November 5, 2023

Отметим, что после одиннадцати матчей в АПЛ "Ливерпуль" имеет 24 очка, занимая третье место турнирной таблицы. "Лутон" с шестью баллами идет семнадцатым.