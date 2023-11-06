Луис Диас не будет наказан за то, что снял футболку в игре с Лутоном

Футбольной ассоциации Англии не накажет форварда "Ливерпуля" Луиса Диаса после того, как он поднял свою футболку, на которой была изображена надпись с призывом освободить его похищенного отца.

Забив свой гол, Диас продемонстрировал надпись на футболке "Свободу моему отцу".

Напомним, родителей вингера "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы и Луиса Мануэля Диаса могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.

Однако, учитывая исключительные обстоятельства, и тот факт, что 26-летний игрок не полностью снял свою футболку, игроку не будут предъявлять обвинения.