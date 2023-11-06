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Луис Диас не будет наказан за то, что снял футболку в игре с Лутоном
Футболист избежал штрафных санкций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольной ассоциации Англии не накажет форварда "Ливерпуля" Луиса Диаса после того, как он поднял свою футболку, на которой была изображена надпись с призывом освободить его похищенного отца.
Забив свой гол, Диас продемонстрировал надпись на футболке "Свободу моему отцу".
Напомним, родителей вингера "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы и Луиса Мануэля Диаса могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.
Однако, учитывая исключительные обстоятельства, и тот факт, что 26-летний игрок не полностью снял свою футболку, игроку не будут предъявлять обвинения.
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