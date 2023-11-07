  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Руни: Я пил очень много, вплоть до потери сознания
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руни: Я пил очень много, вплоть до потери сознания

Англия

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни рассказал, как боролся с алкоголизмом в начале карьеры

Руни: Я пил очень много, вплоть до потери сознания

birmingham

Новина українською
Новина українською

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что боролся с пристрастием к алкоголю на старте своей профессиональной футбольной карьеры.

"Мне было с кем поговорить, но я решил не делать этого. Моим освобождением был алкоголь, когда мне было чуть больше 20.

Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание. Я не хотел находиться среди людей, потому что иногда чувствуешь неловкость. Вы чувствуете, что подвели окружающих, и в конечном итоге я не знал, как еще с этим справиться. Если ты не пользуешься помощью и советом других, ты можешь оказаться на самом дне, и я жил с этим в течение нескольких лет.

К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить с людьми о проблемах. Я не понаслышке знаю, какое влияние эта болезнь может оказать на вас и окружающих вас людей", - приводит слова Руни BBC со ссылкой на подкаст BBC The Total Sport.

Уэйн Руни в составе "Манчестер Юнайтед" пять раз выигрывал чемпионат Англии, становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сейчас 38‑летний Руни является главным тренером футбольного клуба "Бирмингем".

По теме
yellow-arrow
Николас Джексон рассказал, что хотел отдать пас Мудрику в моменте с третьим голом Тоттенхэма
yellow-arrow
Почеттино: очень много тренеров хотели получить VAR, а теперь говорят, что это сложно
yellow-arrow
Постекоглу - о ВАР в матче с Челси: Игру почти невозможно анализировать. Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу
Уэйн Руни
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде