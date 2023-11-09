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Отец игрока Ливерпуля Луиса Диаса освобождён из плена
Он находится с сотрудниками ООН
Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса освобожден спустя 13 дней после похищения, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН.
В повстанческой группировке заявляли, что "процесс освобождения" начался еще 3 ноября, но якобы довести дело до конца мешала колумбийская армия, действовавшая в ее районе.
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