Отец игрока Ливерпуля Луиса Диаса освобождён из плена

Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса освобожден спустя 13 дней после похищения, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН.

В повстанческой группировке заявляли, что "процесс освобождения" начался еще 3 ноября, но якобы довести дело до конца мешала колумбийская армия, действовавшая в ее районе.