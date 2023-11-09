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Отец игрока Ливерпуля Луиса Диаса освобождён из плена

Англия

Он находится с сотрудниками ООН

Отец игрока Ливерпуля Луиса Диаса освобождён из плена

Новина українською
Новина українською

Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса освобожден спустя 13 дней после похищения, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН.

В повстанческой группировке заявляли, что "процесс освобождения" начался еще 3 ноября, но якобы довести дело до конца мешала колумбийская армия, действовавшая в ее районе.

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