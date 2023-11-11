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Арсенал - Бернли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
Обновлено

Команда Михайла Мудрика против одного из аутсайдеров сезона – смотреть прямую трансляцию

Арсенал - Бернли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

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Неужели это будет вторая легкая прогулка для "канониров" на этой неделе? В среду они не оставили живого места от "Севильи", которая даже не пыталась показать какое-то противодействие. А теперь у них встреча против второй худшей команды этого сезона.

Чемпионат Англии, 12-й тур

11 ноября 2023. Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" 17:00 "Бернли"

Телетрансляция – Setanta Sports

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Комментарии
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romajan (Киев)
11.11.2023 в 15:53
Команда Михайла Мудрика? Ну-ну
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Комментарии 1
romajan (Киев)
11.11.2023 в 15:53
Команда Михайла Мудрика? Ну-ну
Ответить
0
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