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Арсенал - Бернли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Михайла Мудрика против одного из аутсайдеров сезона – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Неужели это будет вторая легкая прогулка для "канониров" на этой неделе? В среду они не оставили живого места от "Севильи", которая даже не пыталась показать какое-то противодействие. А теперь у них встреча против второй худшей команды этого сезона.
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Чемпионат Англии, 12-й тур
11 ноября 2023. Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" 17:00 "Бернли"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Арсенал - БернліСмотреть трансляцию
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romajan (Киев)
11.11.2023 в 15:53
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