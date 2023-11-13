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Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из Первой лиги Англии
Легенда "Челси" может трудоустоиться в "Оксфорд Юнайтед"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард может вернуться к тренерской работе. 45-ти летний специлист близок к тому, чтобы возглавить "Оксфорд Юнайтед", который выступает в Первой лиге Англии (3-м по силе английском дивизионе).
Об этом утверждает британское издание The Sun.
Последним местом работы легендарного полузащитника был "Челси". После увольнения Грэма Поттера его назначили временным тренером и дали контракт до конца сезона 2022/23. После его завершения Фрэнк до сих пор не сумел найти себе новую команду. Ранее Лэмпард также возглавлял "Дерби Каунти" и "Эвертон".
"Оксфорд Юнайтед" сейчас занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 16 играх. Отрыв от лидирующего "Портсмута" составляет 1 пункт.
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