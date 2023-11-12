Любовные истории закончились. Как Фрэнк Лэмпард остановил Жозе Моуринью

Культовый полузащитник всегда будет ассоциироваться с "пенсионерами", но в один прекрасный вечер именно он огорчил бывших партнеров, чем создал настоящую драму. Мы такое обожаем, поэтому охотно возвращаемся в сентябрь 2014-го

Несколько секунд Фрэнк выглядел растерянным – понуро опустил голову и зашагал в сторону углового флажка. Навстречу неслись радостные Силва, Туре и Агуэро – через мгновение полузащитник утонул в окружении одноклубников. Еще бы – "Манчестер Сити", который и так находился в меньшинстве (Сабалета наработал на удаление в середине второго тайма), спасся на 85 минуте.

не менее, в глазах Лэмпарда читалась понятная грусть – а как еще реагировать, когда ты только-только поразил ворота команды, которой посвятил почти всю жизнь? Удар оказался несильным, но точным – Тибо Куртуа молнией бросился в левый угол, однако зря. Трибуна, где собрались зрители в синих цветах, шокировано замерла.

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Есть немало историй, где Жозе Моуринью занимал принципиальную позу в отношении конкретных игроков. Португалец любит строить под себя, поэтому не везде ладил с раздевалкой, где находились "старые" лидеры. Достаточно вспомнить кейс Марселя Десаи, ушедшего сразу, как только тренер прибыл на "Стэмфорд Бридж", или же затяжной конфликт с Икером Касильясом в мадридском "Реале".

Уход Лэмпарда точно не похож на прошлые случаи, где Жозе сознательно выжигал землю, чтобы установить собственный авторитет. Что ни говори, полузащитник был верным помощником на протяжении долгих лет, гарантировал не один важный трофей, а "Особенный" умеет демонстрировать благодарность.

Наставник дал свой комментарий, причем пророческий: "Вы не представляете себе представить, как это было трудно. Но в то же время я убежден, что Фрэнк вернется в "Челси". Господин Абрамович, я, персонал – все, хотят, чтобы он вернулся. И он обязательно вернется".

Можно считать, что последнее слово было сказано именно клубом. Практика однолетних контрактов, предлагавшихся возрастным футболистам, мало кому нравилась (например, Джон Терри долго крутил носом, угрожал Марии Грановской, но в итоге прогнулся и поставил подпись), так что Лэмпард, недовольный положением, оказался в подвешенном состоянии.

Более того, в инфополе гуляли слухи, что Абрамович не спешил давать даже такие условия. Мотив понятен – по завершении кампании 2013/14 Лэмпарду должно было вот-вот исполниться тридцать шесть, и он уже не мог обеспечить прошлую динамику. Зато зарплата солидная – 7,2 миллиона фунтов стерлингов в год, больше имели только Эден Азар, вышеупомянутый Терри и Фернандо Торрес.

На первый взгляд, кажется, что мы лукавим – плеймейкер принял участие в 40 встречах, забил 8 голов, отдал 5 результативных передач и получил 2 829 минут (десятый показатель в коллективе). В то же время Лэмпард стал заметно травматичнее, а Моуринью со своей стороны не собирался тормозить Оскара, который лучше себя зарекомендовал (11+10 в 47 матчах) и установил химию с Азаром и Виллианом.

Присутствие Неманьи Матича и дальнейшее появление Сеска Фабрегаса, удивительно легко вписавшегося в стартовую обойму "пенсионеров", указало на правильность идей руководства. Да, прощание с Фрэнком прогнозируемо вызвало недовольство среди болельщицкого комьюнити, однако если "выключить сердце" и положиться на холодный расчет, то все произошло достаточно логично.

Старая гвардия доживала последние дни – тот же Петер Чех уступил место Тибо, зато появился Коста и другие новички, вокруг которых должен был сформироваться новый костяк. Прогресс неизбежен, тут ничего не поделаешь. Конечно, всегда можно упрекнуть камбеком Дидье Дрогба, как раз летом 2014-го, впрочем, здесь есть объяснение – Жозе не был благосклонен к Торресу, разочаровался в Лукаку, а Диего нуждался в дублере.

Пресса думала, что Лэмпард красиво закончит карьеру после чемпионата мира в Бразилии, однако просчиталась в прогнозах – еще в марте 2014-го исполнитель намекнул, что перейдет в "Нью-Йорк Сити", который согласно планам должен был присоединиться к MLS зимой 2015-го. Возник вопрос на счет практики в первой части сезона и владельцы холдинга "City Football Group" приняли ожидаемое решение.

Шестого августа Лэмпард заявил следующее: "Присоединиться к "Манчестер Сити" – это фантастический шанс для меня продолжить тренироваться и играть на самом высоком уровне, убедиться, что я нахожусь в лучшей форме для "Нью-Йорк Сити". Для меня прошло несколько удивительных дней после презентации в Бруклине, и все, кто связан с обоими клубами – просто фантастические".

Мануэль Пеллегрини добавил: "Я с нетерпением жду сотрудничества и интеграции Фрэнка в нашу команду. "Нью-Йорк" сделал фантастическое подписание, наняв Лэмпарда, и я очень рад, что он будет у нас в течение первой половины сезона".

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Жозе Моуринью провел ударное трансферное окно 2014/15 и на кураже выдал мощный старт. В первых четырех турах лондонцы поочередно одолели "Бернли" (3:1), "Лестер" (2:0), "Эвертон" (6:3) и "Суонси" (4:2), в результате чего закономерно расположились на лидирующей строчке.

"Сити" же выглядел несколько хуже – 7 зачетных баллов и пятая строчка турнирной таблицы. После разгрома "Арсеналом" в Суперкубке Англии (0:3) Пеллегрини не слишком убедительно начал дистанцию – да, победил "Ньюкасл" (2:0) и "Ливерпуль" (3:1), но затем неожиданно уступил дома "Сток Сити" (0:1) и едва вытащил матч с "канонирами" на "Эмирейтс" (2:2).

Предполагалось, что сверхмотивированный "Челси" легко триумфует – и неважно, что в стенах "Этихад Стэдиум". Потенциальный обыгрыш позволил бы "пенсионерам" оторваться от конкурента на 8 очков и уже вслух подтвердить чемпионские амбиции; с другой стороны, Пеллегрини не хотел позориться в сотом для себя поединке у руля "Сити" и не собирался отказываться от атакующего стиля. Серхио Агуэро, Эдин Джеко, Давид Силва, Яя Туре, способный влепить издали – "горожане" вышли в полной боевой готовности.

И вообще-то имели неплохие возможности, чтобы сбить спесь Моуринью – то здорово приложился Фернандиньо, то реальную угрозу создал Кун – классно распорядился мячом в окружении соперников, но попал прямо в Куртуа.

Один из ключевых моментов случился за полчаса до финального свистка – Сабалета грубо сфолил в борьбе с Костой, едва не спровоцировал драку и справедливо увидел перед собой красную карточку. Лондонцы оперативно отреагировали (на 71 минуте Азар отдал разрезной пас на Андре Шюррле, забившего как раз из пустой зоны, за которую отвечал Пабло) и по-хорошему должны были добивать хозяев – еще через десять минут Диего попал в штангу.

Пеллегрини нависла вероятность проигрыша, и тогда чилиец выпустил Лэмпарда – на отдых ушел Коларов. Это не был дебют Фрэнка – туром ранее он появился против "Арсенала" – но все понимали, настолько важной для него является встреча с бывшим клубом. Зрители заметно оживились, ведь ждали легенду, и полузащитник полностью оправдал ожидания – по крайней мере, сторонники "Сити" и нейтральные фанаты стопроцентно почувствовали восторг.

85 минута, Силва осуществляет навес на Джеймса Милнера, тот – адресует мяч Лэмпарду и...

По завершении игры Жозе Моуринью ответил на актуальный вопрос: "Фрэнк Лэмпард – игрок "Манчестер Сити", я не верю в истории о "страсти" и "сердце", возможно, я слишком прагматичен в футболе. Когда он решил уйти к прямому конкуренту, любовные истории закончились".

Звучало несколько резко, однако правдиво – как ни крути, Лэмпард находился по другую сторону баррикад, отобрал очки, а с ними и сантименты тренера. А вот аудитория "синих" снисходительнее приняла факт того, что их вчерашний кумир помешал "Челси" продолжить победную серию – собственно, об этом рассказал сам Фрэнк: "Болельщики "Челси" пели мое имя, это был эмоциональный день. Я не ожидал прощания, проснулся сегодня и не знал, чего хочу. Поэтому рад тому, как все получилось".

Примерив голубой цвет, англичанин сыграл немного (989 минут), но эффективно (6 мячей и 2 ассиста). Подозреваем, что он не сильно разочаровался, когда "Манчестер Сити" добрался до финиша АПЛ вторым, а "Челси" впервые за пять лет оформил национальное золото.

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