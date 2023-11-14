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Отец Рэмсдейла: Аарон перестал улыбаться с тех пор, как потерял место в основе Арсенала

Англия

Отцом вратаря рассказал об эмоциональном состоянии сына

Отец Рэмсдейла: Аарон перестал улыбаться с тех пор, как потерял место в основе Арсенала

Фото: twitter.com/Arsenal

UA-Футбол
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Ник Рэмсдейл, который является отцом вратаря "Арсенала" Аарона Рэмсдейла, рассказал об эмоциональном состоянии сына после того, как он перестал быть первым номером команды, уступив место в основном составе голкиперу Давиду Райе.

"Аарон перестал улыбаться. Это сложная ситуация. Действительно тяжело видеть его в таком состоянии, но мы все говорим ему, что нужно продолжать улыбаться.

Давид Райя - великолепный вратарь, и это не его вина, что так получилось. Он только что пришел в команду. По словам Аарона, Райя - прекрасный парень, они усердно работают, и мой сын пытается помочь ему освоиться в новой команде, насколько это в его силах.

Я не знаю о причинах, по которым сложилась такая ситуация. Но, опять же, Аарон работает изо всех сил. Он старается сделать все возможное для команды. Он оптимистичен и сделает все для того, чтобы "Арсенал" выиграл чемпионат", - приводит слова Рэмсдейла Evening Standard.

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Источник:
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