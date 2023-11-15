Ван Дейк: В воскресенье я окинул взглядом нашу раздевалку и подумал, что у нас команда U23

Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, готов ли "Ливерпуль" бороться с "Ман Сити".

"Надеюсь на это. В воскресенье я окинул взглядом нашу раздевалку и подумал, что у нас команда U23.

Но мастерство у нас все равно есть. Если ты достаточно хорош, то ты достаточно взрослый.

Посмотрим. Нам нужны капелька везения, отсутствие травм и стабильность.

В целом в этом сезоне дела идут хорошо, но результат не решается в ноябре, еще многое может произойти", - сказал защитник "Ливерпуля".