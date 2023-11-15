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Ван Дейк: В воскресенье я окинул взглядом нашу раздевалку и подумал, что у нас команда U23

Англия

Вирджил ответил на вопрос, готов ли Ливерпуль бороться с Сити

Ван Дейк: В воскресенье я окинул взглядом нашу раздевалку и подумал, что у нас команда U23

Фото: twitter.com/LFC

UA-Футбол
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Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, готов ли "Ливерпуль" бороться с "Ман Сити".

"Надеюсь на это. В воскресенье я окинул взглядом нашу раздевалку и подумал, что у нас команда U23.

Но мастерство у нас все равно есть. Если ты достаточно хорош, то ты достаточно взрослый.

Посмотрим. Нам нужны капелька везения, отсутствие травм и стабильность.

В целом в этом сезоне дела идут хорошо, но результат не решается в ноябре, еще многое может произойти", - сказал защитник "Ливерпуля".

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Ливерпуль Манчестер Сити Вирджил ван Дейк
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Источник:
manchestereveningnews
Комментарии
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kre4et (Київ )
15.11.2023 в 11:13
Ван Дейк лукавить на рахунок молодої команди, так як середній вік стартового складу Ліверпуля в матчі проти Брентфорду становив майже 28 років, а наймолодшим гравцем в основному складі був 23 річний Коді Гакпо. Для порівняння, середній вік гравців Манчестер Сіті на останній матч проти Челсі становив майже 26 років, наймолодшими були Йошко Гвардіол та Джеремі Доку, наразі їхній вік становить 21 рік, крім того в складі Сіті грали 23 річні - Голланд, Альварес та Фоден.
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kre4et (Київ )
15.11.2023 в 11:13
Ван Дейк лукавить на рахунок молодої команди, так як середній вік стартового складу Ліверпуля в матчі проти Брентфорду становив майже 28 років, а наймолодшим гравцем в основному складі був 23 річний Коді Гакпо. Для порівняння, середній вік гравців Манчестер Сіті на останній матч проти Челсі становив майже 26 років, наймолодшими були Йошко Гвардіол та Джеремі Доку, наразі їхній вік становить 21 рік, крім того в складі Сіті грали 23 річні - Голланд, Альварес та Фоден.
Ответить
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