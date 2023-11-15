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Диогу Жота: Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30 лет
Жота рассказал, в чем равняется на Криштиану
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Диогу Жота рассказал, в чем равняется на Криштиану Роналду.
"Когда ты молод, у тебя много энергии, но ты все равно делаешь много ошибок, а с опытом всегда учишься. Например, я всегда равняюсь на Роналду в этом плане. Думаю, он забил больше голов после 30 лет, чем до 30 лет. Он доказал, что это возможно.
Это также означает, что если тебе 26 лет, то ты можешь быть далеко от своего пика. Так я и ожидаю - и ради этого работаю", - сказал хавбек "Ливерпуля".
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги за мерсисайдский клуб и забил четыре гола.
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