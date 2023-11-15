  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Диогу Жота: Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диогу Жота: Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30 лет

Англия

Жота рассказал, в чем равняется на Криштиану

Диогу Жота: Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30 лет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Диогу Жота рассказал, в чем равняется на Криштиану Роналду.

"Когда ты молод, у тебя много энергии, но ты все равно делаешь много ошибок, а с опытом всегда учишься. Например, я всегда равняюсь на Роналду в этом плане. Думаю, он забил больше голов после 30 лет, чем до 30 лет. Он доказал, что это возможно.

Это также означает, что если тебе 26 лет, то ты можешь быть далеко от своего пика. Так я и ожидаю - и ради этого работаю", - сказал хавбек "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги за мерсисайдский клуб и забил четыре гола.

По теме
yellow-arrow
Наставник Брентфорда: Ярмолюк доказал, что должен быть частью этой команды. Мы очень верим в Егора
yellow-arrow
Кевин-Принс Боатенг: Де Дзерби лучше Пепа Гвардиолы
yellow-arrow
Луис Диас встретился с отцом впервые после его освобождения
Криштиану Роналду Португалия Ливерпуль Диогу Жота
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
liverpoolfc
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости