Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каллум Уилсон пополнил ряды травмированных игроков Ньюкасла
У команды далеко не лучшим образом обстоят дела
Getty Images
Черная полоса для "Ньюкасл Юнайтед" продолжается. Форвард команды Каллум Уилсон будет отсутствовать как минимум шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия, а центральный защитник Свен Ботман может выбыть еще на более долгий срок из-за проблем с коленом.
Как пишет Telegraph Sport, ещё один нападающий, швед Александер Исак должен восстановиться после международного перерыва.
Также под вопросом остается полузащитник Шон Лонгстафф, который повредил лодыжку и пока неизвестно, сможет ли он помочь "Ньюкаслу" в следующем домашнем матче против "Челси".
Единственной хорошей новостью для команды является то, что повреждение Мигеля Альмирона в матче с "Борнмутом" оказалось не серьезным и он, скорее всего сыграет с лондонским клубом.
Вингер Харви Барнс также делает значительные успехи в восстановлении, но ожидается, что он не сможет выйти на поле в составе первой команды по меньшей мере еще месяц.
Элиот Андерсон может вернуться до конца года, но Дэн Берн, Джейкоб Мерфи, Мэтт Таргетт не вернутся до середины января.
Популярное сейчас
- Целью удара оккупантов по бойцам 128-й ОГШБр мог быть комбриг - ГБР
- Уникальный шедевр: 13-летний игрок Прикарпатья забил гол с 55 метров
- Новый тренер для Наполи, травма Беллингема, Гармаш наигрался в Хорватии. Главные новости за 14 ноября
- Зинченко: Когда услышал, что Почеттино отвечает на вопрос о яйцах Мудрика, подумал, что мне надо держать язык за зубами
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО