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Каллум Уилсон пополнил ряды травмированных игроков Ньюкасла

Англия

У команды далеко не лучшим образом обстоят дела

Каллум Уилсон пополнил ряды травмированных игроков Ньюкасла

Getty Images

Новина українською
Новина українською

Черная полоса для "Ньюкасл Юнайтед" продолжается. Форвард команды Каллум Уилсон будет отсутствовать как минимум шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия, а центральный защитник Свен Ботман может выбыть еще на более долгий срок из-за проблем с коленом.

Как пишет Telegraph Sport, ещё один нападающий, швед Александер Исак должен восстановиться после международного перерыва.

Также под вопросом остается полузащитник Шон Лонгстафф, который повредил лодыжку и пока неизвестно, сможет ли он помочь "Ньюкаслу" в следующем домашнем матче против "Челси".

Единственной хорошей новостью для команды является то, что повреждение Мигеля Альмирона в матче с "Борнмутом" оказалось не серьезным и он, скорее всего сыграет с лондонским клубом.

Вингер Харви Барнс также делает значительные успехи в восстановлении, но ожидается, что он не сможет выйти на поле в составе первой команды по меньшей мере еще месяц.

Элиот Андерсон может вернуться до конца года, но Дэн Берн, Джейкоб Мерфи, Мэтт Таргетт не вернутся до середины января.

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Ньюкасл Каллум Уилсон
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