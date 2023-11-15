Каллум Уилсон пополнил ряды травмированных игроков Ньюкасла

Черная полоса для "Ньюкасл Юнайтед" продолжается. Форвард команды Каллум Уилсон будет отсутствовать как минимум шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия, а центральный защитник Свен Ботман может выбыть еще на более долгий срок из-за проблем с коленом.

Как пишет Telegraph Sport, ещё один нападающий, швед Александер Исак должен восстановиться после международного перерыва.

Также под вопросом остается полузащитник Шон Лонгстафф, который повредил лодыжку и пока неизвестно, сможет ли он помочь "Ньюкаслу" в следующем домашнем матче против "Челси".

Единственной хорошей новостью для команды является то, что повреждение Мигеля Альмирона в матче с "Борнмутом" оказалось не серьезным и он, скорее всего сыграет с лондонским клубом.

Вингер Харви Барнс также делает значительные успехи в восстановлении, но ожидается, что он не сможет выйти на поле в составе первой команды по меньшей мере еще месяц.

Элиот Андерсон может вернуться до конца года, но Дэн Берн, Джейкоб Мерфи, Мэтт Таргетт не вернутся до середины января.